Conocí a Gloria Trevi en los inicios de su carrera musical. Primero como parte del grupo "Boquitas Pintadas" en 1985 y cuatro años más tarde, también de la mano del productor Sergio Andrade, publicó su álbum debut "Qué hago aquí". Sin duda alguna Gloria pudo llegar a ser una de las grandes de la música de este país, aunque lamentablemente su carrera se vio opacada por el gran escándalo en el que se vio envuelta con el famoso y comentado caso Trevi-Andrade en el que no quedó muy bien parada ni su productor, ni ella misma.

Lo que queda claro es que a Gloria le gusta andar de escándalo en escándalo, no le bastó con todo lo sucedido, los libros, su historia en Brasil, la muerte de su hija Ana Dalai, la prisión en Chihuahua y absuelta o no, como dicen por ahí: "de la calumnia algo queda". Mal asesorada o con una ambición desmedida por el dinero y el escándalo, insiste en seguir haciéndose notar de la manera menos adecuada para sus intereses argumentando que por los dichos de medios de comunicación y de mucha gente no logra tener patrocinios, pero es imposible "tapar el sol con un dedo" y eso... eso ya nadie lo puede evitar.

¡CÓMO SE ATREVE CHUMEL!

Recientemente la Trevi vuelve a estar en el "ojo del huracán" pues demandó a Chumel Torres por daño moral y que su caso sea llevado por el área especializada de violencia de género.

Chumel publicó en un Twitter: "Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA"

La publicación pareció poner el dedo en la llaga de la artista regiomontana que de inmediato decidió denunciar. El abogado Sergio Ramírez, representante de la señora Trevi, aseguró estar presentando ya demandas por daño a la moral, denuncias por cuestiones de violencia de género. "Ha habido ataques fuertes a su persona que han dañado su patrimonio", comentó.

Dijo que durante años la cantante no consigue patrocinadores para sus conciertos, porque los medios la han atacado y la han vinculado a la trata de personas, pese a la exoneración por parte de las autoridades. Y si bien fuera cierto que le niegan patrocinios ¿por algo será? Especialmente en un país como México que se buscan cuidar las buenas costumbres de las familias.

Indicó que el área especializada en violencia de género de la fiscalía llevará el caso y que además tiene un papel que la exonera de los delitos. Sin embargo, señaló que diversas personas, y en los medios de comunicación, han hecho comentarios negativos contra ella. El abogado destacó que los ataques contra su cliente son con afirmaciones que no tienen manera de comprobarse. Explicó que la demanda busca determinar que el tema no solo representa un daño moral para Trevi, sino que hay violencia de género. Mucha gente se volcó a defenderla, pero honestamente creo que especialmente los mexicanos somos de memoria muy corta y al parecer nos olvidamos de las muchas atrocidades que supimos del tema que ha quedado marcado en la vida de muchas jovencitas que pudieron estar fuera.

Chumel en su peculiar estilo hizo mofa de algo que se dijo y comentó por todas partes, que fue muy mencionado y a pesar de que la ley haya exonerado los comentarios persisten. Existe todavía muchas víctimas que no han logrado recuperarse de lo ocurrido en el llamado Clan "Trevi Andrade".

¿TAMBIÉN FUE VÍCTIMA?

Y si bien Gloria Trevi fue otra víctima de Sergio Andrade por su ignorancia, poca preparación y ambición cosas que no le permitieron parar con el asunto enredando a muchas jovencitas. Lo más triste del caso es que siga defendiendo algo que es indefendible y que siga buscando hacerse publicidad a través de estas cuestiones, su reputación quedó manchada. Talento lo tiene de sobra, pero no es suficiente para ella y busca ser el centro de atención siempre con denuncias y pleitos legales provocando dar de qué hablar.





LO QUE VIVÍ CON LA TREVI

Estas son algunas de las cosas que yo viví cerca de la cantante y que me hacen reflexionar sobre la veracidad de las muchas más que leí sobre el tema en el libro de Aline Hernández "La Gloria por el Infierno", donde gracias al trabajo periodístico hecho por Rubén Aviña, el escritor, hace un detallado "recuento de los daños".

Pues en aquellos tiempos, Gloria Trevi fue un verdadero fenómeno musical, sus temas y estilo salían de lo convencional y llamaba la atención por aparecer con el cabello arremolinado cantando el tema de "Pelo suelto" y también con estrafalarios vestuarios y las medias rotas para sorprendernos en el escenario con el tema "Dr. Psiquiatra", tirándose en el suelo y lanzándose sobre la gente. Todas las estaciones de radio tocaban sus temas colocándose en los primeros lugares de popularidad y las televisoras abrieron sus puertas, especialmente el programa "Siempre en Domingo" donde Raúl Velasco la presentó como una revelación.

FOTOS: CORTESÍA ERNESTO HERNÁNDEZ

LA LEYENDA DE ANDRADE Y LUCERITO

Entre las leyendas urbanas, se comentaba que el productor Sergio Andrade sentía un afecto especial por Lucerito, decían que estaba enamorado de ella, que por aquellos años formaba parte del programa "Chiquilladas" y a sus 13 era una de las niñas más queridas en el espectáculo mexicano. Sergio siendo uno de los productores musicales más importantes de la época y luego del éxito que Lucerito tuviera con la telenovela "Chispita", fue requerido para producir el segundo álbum de Lucero.

Sin embargo, Andrade, no contaba con que detrás de esta hermosa jovencita se encontraba su madre doña Lucero León, quien a pesar de haber sido fuertemente criticada, por no dejar a su hija ni un momento sola con nadie, logró salvar a su hija de las garras del compositor.

Lucero León, mamá de Lucerito, me platicó en entrevista para el periódico El Universal: "de pronto mientras estaban ensayando en el estudio, yo salía un momento y cuando regresaba los encontraba callados viéndonos fijamente y entonces les decía: ¿qué están haciendo? Andrade respondía "estamos jugando a ver quién se aguanta más la mirada". No esos jueguitos no van conmigo y mucho menos con la niña por favor sigan trabajando".

A Andrade le duró poco el gusto pues la mamá de Lucero decidió que no volverían a trabajar juntos y es que cuentan que el compositor estaba muy enamorado de Lucero, el tema que interpreta "Con tan pocos años" la también actriz, de autoría de Sergio Andrade habla mucho del asunto. Surge entonces la idea por parte de Televisa de convocar a un concurso para encontrar a la doble de Lucerito encargado a Andrade y es ahí precisamente dónde comienza la historia con Gloria Trevi. Gloria proveniente de Monterrey de una familia desestructurada quien se obsesionó con la música y fue así cómo llegó a Sergio Andrade, en el concurso por la doble de Lucerito.





ALINE HERNANDEZ LA GLORIA POR EL INFIERNO

En los relatos que Aline Hernández hace en su libro refiere muchas situaciones respecto al trato que Andrade daba a las jovencitas que acudían a él. Andrade se casa con ella, para así poder deshacerse de su familia y es donde Aline comienza a vivir un infierno pues más que un matrimonio, cuenta, era una comuna en la que Andrade las tenía a todas comandadas por Gloria Trevi y las cosas que ahí ocurrían eran de terror. El éxito de Gloria sirvió a Andrade para reclutar cada bvez más y más a otras jovencitas.

DE LO QUE VIVI CON LA TREVI

En alguna ocasión visitando a Sergio Andrade en su oficina de la colonia Tabacalera me percaté de algunas situaciones extrañas que ocurrían. Invitado por la entonces publirrelacionista de la empresa Rosy Esquivel, q.e.p.d. logré percibir el comportamiento de las jovencitas. Relata Aline que a veces las tenía metidas de bajo de un escritorio.

En otra ocasión con la visita de Gloria Trevi a la redacción de El Universal, era claro ver como su actitud era reprimida, pero tan pronto como la cuestionaba cambiaba totalmente para demostrar ser aguerrida y luchadora. Siempre escoltada por una o dos jovencitas vestidas de negro que no asentían ninguna palabra.

Fue en el lanzamiento de alguno de sus discos que, invitado por Luz María Ramírez, encargada de medios de comunicación de la compañía BMG, sello al que pertenecía GLORIA, comimos en el restaurante el Bajío a donde Gloria llegó tarde, como era su costumbre. Escoltada por una jovencita vestida de negro se sentaron y comenzamos a platicar de sus trabajos más recientes. Ella pidió un kilo de carnitas comió una parte y las demás las pidió que se las pusieron para llevar, sus acompañantes no probaron bocado.

FUERTES DECLARACIONES DE LA MAMÁ DE LUCERO

Trabajando para Manuel Mijares, justo organizamos las invitaciones a medios de comunicación para la apertura del restaurante que el cantante abrió en Polanco La Bussola. Mucha gente acudió a este evento que además contaba con la presencia de Lucero que sostenía ya un romance con el cantante.

Esa noche comentando con Lucero y con su mamá que ahí estaban las cámaras del programa Ventaneando, me aseguraron que le darían una entrevista. Ambas señalaron lo terrible que eran Sergio Andrade y Gloria Trevi señalando las muchas cosas que estaban destapando luego de la publicación del libro de "La Gloria por el Infierno", de Aline Hernández.

Retomando algunos aspectos de la entrevista se hablaron de las situaciones que tantas jovencitas habían vivido y que era verdad pues a la madre de Lucero le constaba haberlo vivido con su hija y que por suerte se pudo deslindar.

Después de la publicación recibí una llamada de Gloria Trevi para invitarme a comer. La cita fue en un restaurante de la Zona Rosa adonde y para no perder la costumbre llegó tarde acompañada de una abogada, una mujer muy exótica de uñas largas y cabello esponjado. El resumen del encuentro fue para amenazarme de que yo no debía hablar mal de Sergio Andrade y mucho menos retomando la charla que yo había tenido con la señora Lucero León. Gloria y la abogada fueron contundentes y amenazantes. Mi respuesta fue decirles que hicieran lo que creyeran conveniente y que no me iban amedrentar. Lo más sorprendente del caso era la vehemencia con que Gloria defendía a Andrade por lo que no me queda duda de su complicidad.

Historias e investigaciones periodísticas pusieron a la luz aterradoras historias sobre Gloria Trevi y Sergio Andrade, y hoy por hoy quisiera creer en la inocencia de Gloria Trevi, pero después de ver todo lo que vi no metería las manos al fuego por alguien que no ha demostrado en un acto de humildad su arrepentimiento.