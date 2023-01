La villana de telenovelas Geraldine Bazán rompió el silencio sobre clan Trevi-Andrade, revelando cómo fue la experiencia de hacer una audición privada ante Sergio Andrade.

La integrante del reality show Secretos de Villanas contó cómo fue la experiencia de hacer una audición privada ante el ex productor musical de la cantante, provocando que su testimonio se viera involucrado en la situación mediática y legal que actualmente enfrentan ambos.

"Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi", inició Geraldine Bazán.

A punto de ser parte del clan

La actriz aseguró para Suelta la sopa que cuando tenía 13 años y se encontraba en búsqueda de oportunidades en el competitivo medio artístico, realizó una audición peculiar ante el polémico productor.

"En una ocasión yo estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary (Mary Boquitas, María Raquenel Portillo), que Sergio quería hacernos un casting", recordó la actriz.

Recordó que fue citada por el equipo de Sergio Andrade en un domicilio particular en la Ciudad de México para ser sometida a pruebas artísticas, todo esto antes de que explotara el mediático caso que involucró al productor.

"Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ´aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena´ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas", recordó Geraldine.

"Entonces me dijeron ´ay, que tu mamá te espera acá´, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)", añadió.

"Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ´vámonos´ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía", recordó.

Geraldine aseguró que nunca mencionó a Gloria Trevi al contar su experiencia con el que fue su pareja y productor de algunos de sus más grandes éxitos, por lo que descartó que la cantante tuviera algo que ver en el tema del cuidado de menores de edad dentro del mundo del espectáculo mexicano.

aemz