GENE SIMMONS, VOCALISTA DE KISS LE DIO UN BAÑO A CELIA LORA

Gene Simmons, vocalista de Kiss bañó a Celia Lora, debido a que tuvo un lugar preferencial en uno de los conciertos de la banda de rock que ofreció en Holanda.

La hija de Alex Lora compartió en su Instagram imágenes en las que se ve que estuvo en backstage y le permitieron fotografiarse con artículos de colección de Kiss como las guitarras y las botas extravagantes que utilizan sobre el escenario.

También mostró que tuvo un lugar preferencial para disfrutar del concierto, pues estaba a corta distancia de los músicos y solo compartía espacio con los fotógrafos que estuvieron ahí, pero el momento más especial fue cuando se acercó al escenario y le hizo una señal a Gene, quien tomó una botella de agua, derramándola sobre el pecho de la modelo.

Lejos de enojarse, Celia sonrió e incluso posó para que le tomaran fotos mientras le echaba el agua sobre su pecho hasta que Simmons le hizo señas para que se alejara del escenario y ella se fue a su lugar a seguir disfrutando del concierto.

¿UN JUEGO ENTRE CELIA Y GENE?

Lo que no se sabe si esto del baño estaba planeado o fue algo espontaneo, pero Celia no dudó en compartirlo con sus seguidores, etiquetando a la banda y a su vocalista, pero le cambió la privacidad para que no pudieran hacer comentarios al respecto.

Como era de esperarse el video se hizo viral, y algunos coincidieron en que era una especie de juego entre ellos, mientras que otros señalaron que Simmons hizo gestos de desagrado y le echó agua para que se mantuviera lejos del escenario.

(Lérida Cabello)