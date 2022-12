"Gatita" de Bellakath está de regreso en plataformas digitales, luego de un supuesto plagio, así lo dio a conocer la cantante.

Katherine Huerta aclaró a través de un comunicado que la canción fue eliminada unas cuantas horas por una reclamación de un tercero bajo alegaciones sin sustento en un claro intento de colgarse de su éxito.

"Lamentablemente, en el ámbito digital, las reclamaciones de contenidos pueden ser interpuestas por cualquier persona sin siquiera acreditar un derecho existente, ya que no basta con que, bajo una apreciación superficial se pueda determinar la similitud entre obras musicales, sino que requiere un peritaje formal para determinar tales aseveraciones".

Huerta señaló que su equipo legal ya está trabajando para aclarar esta situación a la brevedad, pues asegura que ´Gatita´ es de su autoría.

"Mi equipo legal, junto conmigo, estamos tomando todas las medidas necesarias a fin de aclarar esta situación a la brevedad, negando categóricamente que exista mutilación, modificación, reproducción total o parcial o bien, el mal llamado ´plagio´ en la obra ´Gatita´, la cual tengo debidamente registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor".

Bellakath reiteró que su canción es completamente original y que tiene los debidos registros ante las instituciones pertinentes.

"En el caso de ´Gatita´, se trata de una obra completamente original en términos de la legislación autoral aplicable en México y basada en el Convenio de Berna, tratado internacional que siente las bases de los principios de derechos de autor que se aplican en todo el mundo".

Finalmente, la influencer aprovechó para agradecer el apoyo de la gente, pues "Gatita" es la canción más escuchada en México, pues cuenta con más de 45 millones y medio de reproducciones en Spotify.

"Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que me están apoyando en el proceso legal, a la distribuidora y a mi gente bellaka. Pronto más detalles y créditos a quien corresponda. Mientras a perrear".

Algunos de los comentarios que generó el regreso de la "Gatita" fueron: "Revivió la industria musical", "Hoy perdió el arte", "Milagro navideño", "Hoy no es buen día para la justicia", "Que estrategia tan efectiva tuvo esta muchacha, le salió re bien para que la conocieran. Yo no sé quién es, pero ojalá le haya funcionado", "No es un supuesto plagio, es una copia tan descarada...", "Nos estábamos perdiendo de tremenda joya".

(Lérida Cabello)