"Gangnam style" y BTS: Suga y PSY colaboran con nuevo álbum

En los últimos años BTS se ha colocado como el grupo de K – pop más importantes del mundo, si bien el grupo fue formado hace casi 9 años, sin embargo; durante este tiempo también han realizado proyectos en solista y hecho colaboraciones con otros artistas.

En esta ocasión Suga, integrante de BTS es quién lanzó una nueva colaboración a lado de PSY mejor conocido como el "Gangma Style" por su icónica canción.

A pesar de que PSY ha seguido activo creando música, no ha podido superar el éxito que causo "Gangma Style", sin embargo; esto podría cambiar cuando se estrene "That That", tema producido por Suga.

A través de redes sociales PSY anunció que Min Yoongi nombre real de Suga, es el encargado de producir su nueva canción la cual tiene fecha de estreno para el próximo 29 de abril.

Además, el artista relevó que hace lo posible para que los artistas jóvenes no se sientan incómodos y procura ser una persona fácil para que se acerquen con él.

Cuando conozco a artistas más jóvenes, no quiero que se sientan incómodos. No quiero ser alguien a quien sea difícil acercarse. Pienso mucho en esto.

El integrante de BTS, Suga, comentó que fue una buena experiencia colaborar con PSY pues había una buena química que pareciera que ya se conocían haciendo el proceso de composición más fácil convirtiéndose inmediatamente en amigos.

Se sentía como trabajar como un amigo de la infancia, por lo que hizo que el proceso de composición fuera mucho más divertido. Nos convertimos en mejores amigos de alguna manera.

(Karen Manjarrez)