Galilea se puso exigente, las condiciones para ser conductora de "Netas Divinas"

La popular conductora, como lo avisó en exclusiva el tiktoker Pablo Chagra, se une a la gustada –aunque ya no con el éxito que tuvo con el reparto original– emisión de Unicable. Entre las condiciones que puso la mejor amiga de Inés Gómez Mont para estar en Netas Divinas es probar tres meses. ´Si me siento a gusto con mis compañeras me quedo más tiempo, dijo.