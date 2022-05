Una vez más la conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo causó polémica en pleno matutino, pues no se detuvo e hizo un reclamo directo a la maestra de baile Ema Pulido, donde le aseguró que en un concurso de baile en el que participó, la especialista la hizo llorar en varias ocasiones.

Galilea Montijo no dudo y recordó su paso en el show "Bailando por un sueño", reality en el que Ema Pulido fue "la jueza de hierro".

La querida conductora explicó que en aquel concurso se lesionó, así que tuvo que usar silla de ruedas por varias semanas. Sin embargo, eso no fue suficiente. Ema Pulido "fue dura" con ella.

Pero ahora Ema Pulido y Galilea Montijo se reencontraron en "Las Estrellas bailan en Hoy", y la tapatía no dudó en hacer un breve reclamo por el trato que le dio en el pasado: "Yo voy a hablar, no sé si les va a caer bien a todas las parejas lo que voy a decir, pero yo nada más quiero recordar, hace muchos años, maestra Ema Pulido, usted conmigo era bien ruda, desde el primer día", indicó Galilea Montijo.

Según Galilea Montijo, en varias ocasiones terminó llorando: "Yo me acuerdo que me metía a llorar al camerino porque usted me dijo: 'Aquí no se viene con vendas', 'pero es que me lastime', 'no me importa, y aquí no se vienen a abrir las patas' y yo era de 'pero qué ruda' y era de 'a mí me vale y tu sueño, y no me importa que no seas bailarina, entonces para qué te metes'", confesó Galilea Montijo.

En este sentido, Galilea Montijo dijo que le hubiera gustado haberse encontrado con la actual Ema Pulido. Y es que hasta el momento la jueza se ha mostrado más tranquila. "Los años, Gali, los años, va uno aprendiendo", dijo Ema Pulido.

(Azucena Uribe)