Galilea Montijo defiende a Yalitza de crítica que hizo Superholly a su inglés

Hace unos días Yalitza Aparicio enfrentó una nueva polémica luego de que la youtuber Superholly le dedicara un video para criticar su pronunciación del idioma inglés, aunque la actriz mexicana respondió inmediatamente que acepta toda crítica mientras sea constructiva y respeta el derecho de la libertad de expresión, la conductora Galilea Montijo salió en su defensa y lanzó feroz respuesta contra Superholly.

Durante una emisión del programa "Hoy" donde se habló de la crítica de Superholly a Yalitza Aparicio, Galilea Montijo expresó su molestia a la youtuber y hasta le respondió en ingles a en un tono de burla.

Superholly es famosa en el mundo de internet por sus videos donde enseña la correcta pronunciación del idioma inglés, parte de su contenido está dedicado a analizar cómo hablan este idioma las personalidades de la farándula, evidenciando que nadie es experto.

El día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena, mientras don´t care... Sabes qué es lo importante, cuando voy a EU me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas, opinó Galilea Montijo.



Momentos después a su opinión, Galilea Montijo comenzó a bromear con su pronunciación de inglés. En tanto sus compañeros del programa matutino recordaron que otros famosos latinos como Sofía Vergara, Antonio Banderas y hasta Salma Hayek, se hicieron famosos por darle el toque latino al inglés.

Me encanta Yalitza que siempre bien lista contesta, pero también se vale... La famosa conductora mexicana concluyó recomendado a la actriz mandar muy lejos a los que la critican.?



(Aline Núñez)