Gaby Ramírez rompe el silencio y acusa a "Platanito" de haberla acosado y tocado durante la grabación del programa "El show de Platanito", de Estrella TV.

La actriz y conductora reveló que en el momento de los hechos acusó a Sergio Verduzco con un ejecutivo, quien lejos de apoyarla, la obligó a pedirle disculpas, a pesar de que "Platanito" le tocó el pecho sin su consentimiento.

GABY RAMÍREZ ROMPE EL SILENCIO Y ACUSA A "PLATANITO" DE ACOSO

Ante lo sucedido, Gaby Ramírez dijo haberse quedado en shock por unos minutos, pero luego acudió con Lenard Liberman, para denunciar lo sucedido, pero de nada sirvió.

"Yo me quedé como idiota, parte del sketch, ´¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ´¿oiga, usted dio la orden de que ´Platanito´ me agarrara el busto?´", contó al programa Chisme No Like.

LEJOS DE APOYARLA, LA ECHARON DEL PROGRAMA

Al denunciar los hechos, Ramírez pensó que la ayudarían, pero fue todo lo contrario, la echaron del programa, debido a que "Platanito" es de los consentidos, y hasta la obligaron a llevarle un arreglo de flores para pedirle disculpas.

"Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de 'Platanito'. Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba. Que porque a mí se me ocurrió reclamarle".

