Gabriel Soto e Irina Baena posponen nuevamente su boda por motivos que están fuera de su alcance.

Luego de que la boda de los actores fuera pospuesta debido a la pandemia de covid-19, la pareja planeaba llegar al altar en las próximas semanas. Sin embargo, de nueva cuenta, tendrán que posponerla no por falta de amor, sino por causas de fuerza mayor.

NATALIA TÉLLEZ CONFIESA LAS RAZONES POR LAS QUE SE ALEJÓ DE GALILEA MONTIJO

GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA POSPONEN SU BODA, ESTE ES EL MOTIVO

El actor confesó que, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, la familia de su novia no podría estar presente en esta fecha tan especial para ambos.

"Estamos ilusionados con la boda. Seguimos con los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es, desgraciadamente, todo el tema que está pasando entre Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia", dijo Soto a Televisa Espectáculos.

Tanto Irina como Gabriel desean que a su boda asistan las familias de ambos, por lo que, prefieren que no se lleve a cabo por el momento, de ahí que hayan decidido posponerla hasta que todos puedan asistir y acompañarlos a este momento tan importante en sus vidas.

LA BODA SERÁ ESTE AÑO

Soto aseguró que su boda no se cancelará, pues quieren llegar al altar este año y esperan que la guerra entre Rusia y Ucrania termine pronto para que la familia de Irina pueda viajar a México.

"De este año no pasa, pues ya nos esperamos. Vino la pandemia y luego ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad", comentó el actor.

La pareja no se desanima, al contrario, están emocionados por lo que pueda venir después de la boda, pues mientras él espera convertirse en padre por tercera vez, Irina tiene el sueño de formar una familia, por eso se están esforzando para que finalmente su matrimonio se lleve a cabo este año.

"Estamos haciendo la planeación de la boda, vamos muy bien con nuestro wedding planner y tenemos la idea de hacer alguna fusión con el tema de Rusia, porque mi mujer es de allá y hay tradiciones que no hay que perder y hay que conservar", concluyó Gabriel.

PERRITO CON LENTES PARA EL SOL CONQUISTA LAS REDES SOCIALES

(Lérida Cabello)