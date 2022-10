Paris Hilton reveló que sufrió abuso sexual mientras asistía a un internado de Utah para adolescentes con problemas en la década de 1990.

La estrella dio a conocer que su infancia fue "robada" por los presuntos abusos en la escuela Provo Canyon, donde pasó 11 meses a los 17 años.

Hilton declaró junto con otros menores que contaron cómo fueron abusados también otros centros similares.

La declaración de Paris Hilton

Afirmó que fue abusada después de ser obligada a someterse a exámenes cervicales.

"Esto ni siquiera fue con un médico. Fue con un par de miembros del personal diferentes, donde nos tendían sobre la mesa y ponían sus dedos dentro de nosotros. Y no sé qué estaban haciendo, pero definitivamente no era un médico".

Hilton, dijo que el suceso la dejó con ansiedad, problemas de confianza e insomnio.

"Fue realmente aterrador, y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años", agregó Hilton. "Pero está volviendo todo el tiempo ahora, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual".

Paris Hilton reveló más detalles de la situación a través de sus redes sociales:

"Privada del sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: ´¡No!'".

La empresaria aseguró además que esas experiencias eran recurrentes no sólo para ella, sino para otros sobrevivientes. "Fui abusada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes".

De acuerdo con información de The Times, la escuela aún enfrenta numerosas demandas, pues más de dos docenas de personas han afirmado haber sufrido abusos sexuales por parte de un antiguo director médico.

aemz