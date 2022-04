Frida Sofía es citada a comparecer en una corte de Miami

Frida Sofía tendrá que comparecer en una corte de Miami porque está acusada de dos cargos.

Hace casi tres meses se dio a conocer que la hija de Alejandra Guzmán había sido arrestada por alterar el orden público en un restaurante, y el otro cargo que tiene en su contra fue por agredir a una vecina, por lo que ahora tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

Por lo anterior, la jueza Kristy Núñez que lleva el caso decidió juntar ambas denuncias en un solo caso, tras darse cuenta de que Frida tiene dos acusaciones en su contra.

Fue en el programa de espectáculos "Chisme No Like" donde se reveló que Frida Sofía fue citada por la corte este 20 de abril, pero no se pudo llevar a cabo la audiencia.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA FRIDA SOFÍA?

El primer cargo que enfrenta es por presuntamente agredir a su vecina, quien no pudo acudir a la corte, debido a que está embarazada, y tuvo un cambio en su defensa, motivo por el cual la audiencia fue reprogramada para junio.

Cabe recordar que el 29 de junio de 2019, la nieta de Silvia Pinal protagonizó una pelea con una de sus vecinas que vive en la misma torre de departamentos que ella, por lo que la denuncia bajó el argumento de que fue "tocada de forma intencional y golpeada en contra de su voluntad", lo que afecta los estatutos de paz y dignidad del estado de Florida.

FRIDA SOFÍA EN EL OJO DEL HURACÁN

Desde el momento en que Frida Sofía reveló un presunto abuso por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán cuando apenas era una niña de 5 años, la influencer ha estado en el ojo del huracán y alejada de su mamá.

En una entrevista reciente para "El Gordo y la Flaca", Frida Sofía fue cuestionada sobre la relación que mantiene con Alejandra Guzmán, señalando que no tiene ningún contacto con ella.

(Lérida Cabello)