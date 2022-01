Frida Sofía enfrenta otra demanda, tras polémico arresto

Hace unos días se dio a conocer que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía había sido arrestada luego de protagonizar una pelea en un restaurante de Miami.

Todo parece indicar que Frida Sofía se negó a pagar una botella de agua en un restaurante y a retirarse cuando se lo pidieron; sin embargo, recientemente se dio a conocer que la modelo está enfrentando otro pleito legal, una supuesta agresión contra su vecina.

Al parecer, Frida deberá presentarse a una audiencia en la corte, el próximo 16 de febrero, junto a la mujer que la acusó de supuestamente haberle rasguñado el rostro en junio de 2019.

Los encargados de dar esta polémica de Frida Sofia fueron los conductores de "Chisme No like", quienes mostraron parte del documento donde se revela que el 16 de febrero tendrá que comparecer en el caso de Andrea Wilson.

Tras la noticia bastaron unos minutos para que la joven reaccionara a la filtración de información.

"Ustedes cuándo me han visto, en serio, sino es de stage, con uñas así, (largas), yo toco el piano cómo voy a hacer eso".

Incluso, la hija de Alejandra Guzmán, afirmó que tomó la decisión de cambiar de abogado para terminar con dicho caso: "Cambié de abogado y me agarré al mas heavy porque ya me cansé de esta señora diciendo que la rasguñé cuando en serio si la hubiera rasguñado no tendría cara, perdóname que te lo diga, pero es la verdad", expresó.

Fue en 2020 cuando se reveló que Frida Sofía había sostenido una discusión con Wilson el 29 de junio de 2019, la mujer acusó a la nieta de Silvia Pinal de haberla tocado de forma intencional y golpeado en contra de su voluntad. Por su parte, Frida se declaró inocente ante la corte, una primera vez.

