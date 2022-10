Frida Sofía lanza fuerte acusación sobre Enrique Guzmán, luego de que hace año y medio la joven lo señalara de acoso sexual.

Fue en abril de 2021 que la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo la manoseaba desde los cinco años, por lo que interpondría una denuncia ante las autoridades, a lo que Enrique respondió.

"El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira. Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal", declaró Guzmán tras las acusaciones de su nieta.

PIQUÉ LE RECLAMA A SHAKIRA POR ESCRIBIR "MONOTONÍA"

FRIDA SOFÍA LANZA FUERTE ACUSACIÓN SOBRE SU ABUELO ENRIQUE GUZMÁN

Frida hizo fuertes acusaciones sobre el cantante, pues señaló que cometió un asesinato en la década de los sesenta, y aseguró que es un narcisista, psicópata.

"Se debería de preocupar... Digo, también sé que es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero. A ver, ¿por qué no habla de todas esas cosas?", señaló Frida Sofía.

Y agregó que Guzmán le daba repugnancia tras aseverar que el "Rey Criollo" era un abusador.

"Creo que lo que más asco e incongruencia, no sé lo que me da; me da asquito, es cuando dice ´pues es que es familia´. No, señor o lo que seas, pedófilo asqueroso. No soy tu fu... familia, me vale ma... Pero, a veces, la sangre no es tan gruesa", comentó Frida.

A ENRIQUE GUZMÁN NO LE INTERESA RECONCILIARSE CON FRIDA SOFÍA

Enrique Guzmán reiteró que no le interesa tener una reconciliación con su nieta Frida Sofía y asegura que solo por ser familia no le ha contestado como se merece.

"No me interesa reconciliarme con mi nieta, si no fuéramos familia ya le hubiera respondido de una manera más fuerte. Al principio sentí mucho coraje, pero después medité que sus actos demuestran lo contrario. No quiero volver a ver a Frida Sofía así me encuentre en mi lecho de muerte", concluyó.

JULISSA, MAMÁ DE BENNY IBARRA, ES OPERADA

(Lérida Cabello)