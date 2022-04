Freddy Ortega se resiste a usar el lenguaje inclusivo: "no me van a obligar"

El comediante Freddy Ortega enero polémica luego de que arremetiera contra el lenguaje inclusivo, pues aseguró que nadie lo va a obligar a decir todes porque no considera que sea algo relevante.

Dicha declaración fue realizada durante una entrevista para Infobae México, donde el actor habló de lo que opina sobre el lenguaje inclusivo y al parecer no está muy contento con ello, lo que nos recordó a la rolita llegó a sacar un cantante con respecto a respetar esta forma de habla.

Tal parece que Freddy Ortega se niega a respetar el lenguaje inclusivo y esto es lo que le aseguró al medio de comunicación.

Freddy Ortega arremete contra el lenguaje inclusivo

No es nada nuevo que gente no esté de acuerdo con el lenguaje inclusivo, sin embargo, sigue habiendo personas que lo defienden a capa y espada, por ejemplo, Regina Blandón que nunca duda en usarlo.

Por otro lado, el actor y comediante habló de esto y aseguró que se está destruyendo el idioma con este cambio que intentan hacer.

"Tenemos un idioma hermoso y ahora quieren hacerlo inclusivo, ajá, ¿cómo vamos a decir ´me da pena´ en lenguaje inclusivo?, ahí no les va a gustar [...] El lenguaje es maleable, pero entonces cada quién va a utilizar el lenguaje como mejor le acomode, a mí no me van a poder obligar a decir ´todes´", aseguró Freddy.

Asimismo, comentó que le parece una afrenta a la lengua española pues no tiene sentido cambiar las letras sólo para beneficio de los que se identifican como no binarios.

El lenguaje inclusivo ha generado mucha polémica en los últimos meses y aunque muchos ya lo utilizan, hay quienes se niegan a formar parte del cambio.

(Azucena Uribe)