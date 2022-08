Fred Savage fue despedido como productor ejecutivo y director de la nueva versión de la serie por "acusaciones de conducta inapropiada".

A tres meses de su despido se reveló que el actor de ´Los años maravillosos´, un grupo de mujeres de la producción de la serie lo señaló por acoso sexual.

Las mujeres que hicieron la denuncia detallaron al medio The Hollywood Reporter que el actor y productor tenía dos personalidades: la de un colega carismático y aparentemente solidario y la de una persona más oscura y enojada, específicamente con empleados de bajo rango.

Las declaraciones

Una joven agregó que solía hablar sobre el futuro que tendría con Savage, pero también afirmaba tenerle miedo cuando estaba enojado.

Un miembro de la producción dijo que en alguna ocasión intentó proteger a la joven de Fred, pero que este "procedió a acosarme verbalmente y menospreciarme".

Una exempleada declaró que luego de una noche a un bar local, al salir del baño de mujeres Fred la estaba esperando y procedió a empujarla contra una pared, posteriormente "puso su boca sobre la mía con mucha fuerza".

Fred responde

Savage emitió una declaración a la prensa tras revelarse las denuncias en su contra:

"Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo".

Ya había sido acusado de acoso

En 1993, cuando el actor tenía 16 años, una vestuarista de 'The wonder years' lo demandó junto a Jason Hervey por acoso físico y verbal.

En 2018, el diseñador Yoounjo Hwang lo denunció porque presuntamente causaba un "ambiente de trabajo extremadamente hostil" por su agresividad con las empledas en el set de 'The Grinder'.

