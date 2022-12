En noviembre el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, causó indignación a las personas, ya que en uno de sus shows hizo un “chiste” del feminicidio de la joven, Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida en abril pasado dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León.

Platanito no sólo recibió una ola de críticas por sus acciones, también fue denunciado por los padres de la chica y ahora enfrenta un proceso en su contra.

Ante esto, el compañero comediante Franco Escamilla salió en defensa de su compañero y los usuarios de las redes sociales se fueron también en su contra. La cosa no terminó ahí, pues dio a conocer que fue amenzado de muerte por defender a Platanito.

Amenazan de muerte a Franco Escamilla

El comediante Escamilla reveló en el programa de YouTube de La Saga Live, donde Adela Micha le preguntó sobre qué opinaba de Sergio Verduzco y del chiste que hizo.

“Cuando yo dije la comedia está por encima del comediante, y yo no creo que una persona deba ser cancelada como tal o que pidan su cabeza por un chiste, y la gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije me empezó a amenazar de muerte a mí y a mi familia, pero eso no lo ven mal. No ven mal insultar a mis hijos, a mi esposa, o decirme ‘qué vas a hacer cuando se mueran tus hijos’. Me estás juzgando por lo que dijo alguien y tú estás haciendo lo mismo o peor”, manifestó Franco Escamilla.

El famoso señaló que él no haría el chiste que hizo Platanito, además de que no estuvo de acuerdo con que las personas pidan que dejen sin trabajo a alguien porque dijo algo que no les pareció a las personas.

“Que una cosa es que tú te burles de una tragedia y otra cosa es intentar hacer un chiste de ello, es muy distinto. No te estás burlando del dolor ajeno, estás diciendo, voy a usar estos elementos para intentar hacer un chiste. Y la gente es muy cómoda en decir, esto no. Se puede hacer comedia, pero va a haber consecuencias. Si yo hago un chiste que ofenda a gente, va a haber gente que me va a decir que no está de acuerdo y ahí yo me tengo que aguantar”, explicó.

aemz