Después de tres años de ausencia en los escenarios, Francisco Céspedes regresa más renovado que nunca.

El cantautor ofrecerá dos conciertos el 15 y 16 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde dará un giro a sus temas con nuevos arreglos, ya que estará acompañado de una orquesta para darle un toque especial a sus presentaciones, pues está convencido de que todo cambio es bueno.

"Estoy con mucha disposición y muchos deseos a pesar de los años. Todavía tengo muchas ganas, porque lo que más me gusta en la vida es estar en un escenario. Me siento un privilegiado porque yo no voy a trabajar, yo voy a divertirme y a pasarla bien. Voy a hacer rock, funk, boleros, un homenaje a Armando Manzanero, baladas, música mexicana, y voy a tener invitados", dijo Céspedes.

A la par de estas presentaciones, el intérprete está trabajando en lo que será su próxima producción de temas inéditos, que lanzará en 2023, y escribe sus libros de cuentos que se publicarán hasta que se muera.

"En el momento en que estoy haciendo canciones y arte es el momento en el que encuentro al Francisco Céspedes que a mi me gusta. Estoy haciendo un disco de canciones inéditas, a dúo, música mexicana. Lo voy a estrenar el próximo año. Y mis cuentos quiero que se publiquen el día que me muera porque son demasiado sinceros".

LO QUE NO SABES DE FRANCISCO CÉSPEDES

Estudió Medicina en la facultad de Ciencias Médicas de la Habana, pero cuando estaba cursando la especialidad de Medicina Interna, le surgió la oportunidad de dedicarse a la música.

Durante varios años, formó parte de algunas agrupaciones cubanas como el grupo de Pucho López y la Orquesta Cubana de Música Moderna, agrupación con la que cantaba temas de su autoría.

En 1993, cuando Luis Miguel se encontraba seleccionando los temas que formarían parte de su álbum "Aries", este decidió incluir la canción del cantautor cubano "Pensar en ti", iniciando así su primera etapa dentro de la música como compositor.

Otro tema de Francisco Céspedes cantado por Luis Miguel en 1996 fue "Qué tú te vas", que formó parte de su álbum "Nada es igual".

El cantautor y músico cubano-mexicano saltó a la fama en 1998, con su álbum debut "Vida loca", compuesto por baladas y boleros con un toque de jazz.

En 1998 participó en la traducción de la película "El príncipe de Egipto" con el personaje de Jetro.

