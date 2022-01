Flor Rubio le gana demanda a “Pepillo” Origel

El litigio legal entre los conductores de programas de espéculos llegó a su fin, Flor Rubio le gana una demanda a “Pepillo” Origel.

Los problemas entre Juan José Origel y Flor Rubio comenzaron después de que, en 2016, la revista TVNotas dio a conocer un video en el que el conductor habló muy mal de ex compañera de “La Oreja”.

A mí en La Oreja no me quitó, porque yo estaba parado ahí y dije: ‘esta wannabe, pues qué me va a venir aquí’, pero se chingó a la Verónica y a todo el mundo para llegar con él, casada con aquel ¡botijón inmundo! Que lo dejó, ¿no te sabes la historia? Y lo dejó, y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo! Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel ¡que chingue a su madre, te lo juro!, dijo Pepillo Origel en el video que difundió la revista de espectáculos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión promovido por el conductor de televisión Juan José Origel Padilla, en contra del fallo de un tribunal colegiado, quien lo sentenció por el daño moral causado a su entonces co-conductora de un programa de televisión, Flor María Natividad Rubio Loya.

En diciembre de 2017 el Décimo Tribunal colegiado en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, determinó que "Pepillo" Origel: “es responsable por el daño moral causado a” Flor Rubio, fallo que el conductor apeló hasta llevar el caso a la SCJN.

Los abogados de Juan José Origel argumentaron que el video origen fue grabado sin su autorización durante una reunión, por lo cual su contenido era privado y su difusión vulneró el derecho a la privacidad.

El caso recayó en la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien, en un primer proyecto, propuso darle la razón al conductor, sin embargo, luego de analizar a profundidad el asunto, se pronunció por desechar el recurso, lo cual fue aprobado por unanimidad en la Primera Sala de la SCJN.

Esto significa que se ratifica el fallo original, pues se determinó que: “el Tribunal Colegiado trazó una equivalencia automática al resolver que, si bien el evento en el que se llevó a cabo la grabación de la conversión no fue público, lo cierto es que el recurrente no podía tener expectativa de privacidad, pues él y los convocados eran periodistas”.

Con la resolución de la SCJN, “Pepillo” Origel deberá compensar económicamente a Flor Rubio por el daño moral.

(Ann Ventura)