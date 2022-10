En pleno mes del cáncer de mama, la cantante Floor Jansen, vocalista de la banda europea de metal sinfónico de Nightwish, dio a conocer que padece dicha enfermedad.

A través de Instagram, Floor Jansen describió cómo ha llevado el proceso desde hace dos semanas, cuando le diagnosticaron el cáncer de mama; asimismo, dio un alentador pronóstico, pues parece ser que su cáncer no es agresivo y su tumor le podrá ser extirpado.

"Tengo cáncer de mama. Me lo diagnosticaron hace poco más de 2 semanas y mañana me van a operar para extirpar el tumor. ¡¡¡Mi pronóstico es muy bueno!!! Parece ser un cáncer no agresivo, que parece no haberse extendido. Conservaré mi pecho. Y estaré libre de cáncer después de esta cirugía, además de un tratamiento de radiación local que se llevará a cabo tres meses después de esta cirugía, con suerte. Sabremos más después de la cirugía para ver si se mantiene este pronóstico positivo", detalló en su publicación.



La cantante relató la experiencia al recibir el diagnóstico y sus ganas por vivir: "Ahora solo quiero volver a estar saludable. Quiero ver a mi hija convertirse en mujer; ¡quiero vivir! ¡Y la parte más aterradora de este diagnóstico es que pensé que estaba sana! No sentí el cáncer, no sabía que estaba allí hasta que, como mujer de más de 40 años, fui a una mastografía estándar".

En este sentido, la cantante hizo un llamado para que todas las mujeres se practiquen mastografías para descubrir cómo se encuentran de salud, pues de no haberlo hecho ella, no sabría en estos momentos que tiene cáncer de mama y no hubiera podido tratarlo a tiempo.

"Y para los hombres que lean esto: recuérdele a su esposa, novia, madre, hermana que vayan a hacerse un chequeo. Si puedo inspirarte para que te cuides bien, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer", aseguró.

"Si todo sale según lo planeado, estaré listo y funcionando a tiempo para la gira europea con Nightwish, ¡que comenzará el 20 de noviembre! ¡Y soy optimista ya que mi pronóstico es bueno! Prometo cuidarme bien", escribió para todos sus seguidores y fans.