Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Alejandra Ávalos son los cuatro famosos que se disputan el primer lugar de "MasterChef Celebrity" 2022, que este domingo 18 de diciembre llega a su fin, luego de tres meses.

El próximo domingo se sabrá quién se llevará el premio de un millón de pesos y podrá alzar el trofeo. Para ello, los participantes tendrán el beneficio de ser asesorados por un chef profesional, quienes les ayudarán a preparar su menú. Lorena estará asesorada por Daniel Ovadía; Arturo por Jorge Dumont; Ricardo Peralta por Edgar Núñez y Alejandra por Natalia Delgado.





ESTE ES EL PEINADO DE LOS 2000 QUE BELINDA HA VUELTO TENDENCIA

¿QUIÉN GANARÁ LA FINAL DE "MASTERCHEF CELEBRITY?"

La primera famosa que ganó su pase para la final fue Lorena Herrera, al respecto declaró.

"Desde que me llamaron a este proyecto yo me vi en la final. La verdad yo soy una persona muy previsora y como yo desde el inicio me vi en la final desde hace unos días ya he estado planeando el menú".

El segundo finalista fue el mercadólogo y experto musical Arturo López Gavito, quien ha sorprendido en la cocina más famosa de México, gracias a la madurez que ha tenido para cocinar, además de que los platos que ha montado han sido de los mejores, por la creatividad y limpieza con las que los ha presentado.

El tercer finalista fue el influencer, comediante y actor Ricardo Peralta, también conocido como "Pepe" por el canal de YouTube "Pepe y Teo".

"Sé logró, estoy muy feliz y emocionada. Obviamente estoy muy nervioso, Lorena es una mujer increíblemente buena en la cocina, Gavito es un hombre extremadamente metódico", comentó Ricardo.

La última en llegar a la final fue Alejandra Ávalos, quien no solo cuenta con una gran experiencia en la música y la televisión, sino también en la cocina.

FILTRAN POR ERROR EL GANADOR DE "MASTERCHEF CELEBRITY"

Desde hace varias semanas se han filtrado detalles del programa y las eliminatorias. En un principio se dijo que Lorena Herrera sería la ganadora, luego de que se filtró su nombre hace unas semanas, todo parece indicar que será Arturo López Gavito, ya que en una secuencia se alcanza a ver a la Chef Betty señalándolo como el ganador.

Distintas páginas de spoilers y especializadas en "MasterChef México" ya comenzaron a hacer de las suyas al revelar quién será el ganador del reality de cocina, por lo que TV Azteca decidió grabar cuatro finales con distintos ganadores con el objetivo de protegerse de las filtraciones de información.

Así luego de 17 semanas de intensa competencia, ya quedó definido quiénes serán los cuatro finalistas de "MasterChef Celebrity" 2022, en el que participaron 20 famosos que se esforzaron al máximo para convertirse en el "MasterChef".

La gran final de "MasterChef Celebrity" 2022 se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 20 horas, por Azteca Uno.

LA VERDADERA HISTORIA DEL GRINCH

(Lérida Cabello)