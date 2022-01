Filtran nuevos videos de Alfredo Adame portando una pistola durante pelea

Filtran nuevos videos de la pelea callejera que protagonizó este miércoles Alfredo Adame, según revelan las imágenes que fueron filtradas en la red, el polémico actor portaba una pistola que terminó en el suelo debido a la trifulca.

A través de redes sociales, se difundieron varias imágenes que muestran más partes de la pelea que tuvo Adame en plena vía pública con una mujer, el altercado tuvo lugar cuando los involucrados transitaban en sus respectivos vehículos por calles de la Ciudad de México.





Sin embargo, nuevos videos tomados desde otro ángulo, muestran el momento en que Alfredo Adame está en el suelo, se ve a una persona correr hacía él y recoger lo que parece ser una pistola. Instantes después, dicho hombre se aleja del lugar y entrega el objeto a otra persona que parece estar hablando por teléfono, quien se especuló era el acompañante del actor.

¿EL ARMA DE FUEGO ERA DE ALFREDO ADAME?

Tras divulgarse esta información en los medios, Adame declaró que sí había una arma en el lugar, pero que era de la familia que lo agredió, pues explicó que cuando comenzó la pelea, logró desarmar a su agresor y se quedó con la pistola, pero se percató que era falsa ya que no "pesaba" y la guardó en su bolsillo.





Pese a esto, el actor mencionó que se le cayó al momento de ser sometido, pero cree que posiblemente el arma de fuego la utilicen como manera de amenazar a sus víctimas, pues especula que esas personas eran de los famosos “montachoques”.

CARLOS TREJO ASEGURAN QUE ALFREDO ADAME SÍ ESTABA ARMADO

Por otro lado, el “cazafantasmas” Carlos Trejo y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguraron que Alfredo Adame sí anda armado, por lo que es un riesgo y que lo que ocurrió pudo haber terminado en tragedia.

Checando el video veo como se le cayó la pistola que traía Adame, o sea, venía armado. Lo que estaba buscando no era el celular era la pistola, señala Trejo en sus redes sociales.

“Cabe indicar que Alfredo Adame iba armado, que se le cayó la pistola y que tiene antecedentes… Autoridades, por favor, hagan algo, detengan a Alfredo Adame porque es un sujeto sumamente peligroso y anda armado”, expresó por su parte Gustavo Adolfo.

ADAME ASEGURA QUE LE INTENTARON ROBAR

Por medio de un clip publicado por el programa de espectáculos "Venga la Alegría", Adame habló ante la prensa del incidente y aseguró que todo empezó porque le querían robar una cadena y su teléfono.

Yo decía por qué se me deja venir al cuello, hasta después ya cuando arranqué y todo el rollo me encontré tirado un dijecito que yo traía con una piedra roja y dije 'pues claro por qué se me fue aquí, pues a robarme la cadena', comentó.

"Un cuate dijo: 'Adame, mira te están robando el celular', volteo al coche y el güey estaba con medio cuerpo adentro", dijo el actor, quien aseguró que todo se trató de un acto criminal en su contra. Finalmente, el conductor muestra su ropa, la cual quedó rota y sucia tras los golpes, y bromeó diciendo que cortará sus pantalones para hacerlos bermudas y acudir con ellos a eventos importantes en Acapulco.

Hasta el momento, Alfredo Adame ha dado dos distintas versiones del altercado, en una asegura que le quisieron robar una cadena y el celeular, mientras que en una segunda versión señala que se trataba de “montachoques”.

SALE A LA LUZ PRESUNTO AUDIO DE ALFREDO ADAME

En una nota de audio que ciercula en Twitter y que es atribuida a Alfredo Adame, el actor explica qué pasó antes de pelea.

¡Saludos, amigos! Lo que ustedes no saben es que ya la había puesto en su madr… dos veces, los minutos anteriores, a este (individuo). Y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba (golpear al hombre), y tampoco le voy a pegar a una mujer, se escucha en la nota de audio.

Alfredo Adame aseguró en el audio que, pese a que tuvo una pelea con dos personas al mismo tiempo, “a la mujer nada más le paraba los golpes y al (individuo) le puse una (tremenda) patada de ciclista en el mentón, en el estómago y luego en el abdomen”.