Luego de que la revista TV Notas presentara audios del productor de "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" opinando sobre los medicamentos y la salud de doña Silvia Pinal, ahora se filtraron más audios de unas conversaciones de Iván Cochegrus hablando de Mary Paz Banquells y hasta de Stephanie Salas.

Fue en el programa "De Primera Mano" donde se revelaron nuevos audios de Iván Cochegrus en los que expresa querer castigar a la actriz Mary Paz Banquells, quien formaba parte de la obra y quien anunció su salida luego de escuchar otros audios de Iván hablando mal de ella.

A las pocas horas de la filtración de dichos audios se dio a conocer la cancelación definitiva de la obra.

''Si Mary Paz fue a chismear, pues que vaya y le chismee'', se escucha en el audio.

Por lo que la persona con la que Iván sostiene la conversación responde: ''pero eso sí, mañana te vas a dar cuenta si Mary Paz fue y le chismeó, pero eso sí Iván, cuando ya sepas que sí, Mary Paz es la p... chismocita, muchas gracias Mary Paz, qué bueno que diste tus dos funciones este domingo, ya no te necesitamos, muchas gracias. Y buscas otra persona''.

La conversación continúa con Iván diciendo, ''¿sabes qué? Yo le dije a María Rebeca hoy... lo menos que puedas faltar, ¿y sabes qué? Como es tu suplente, se podría decir suplente. Yo decido los roles''.

En respuesta, el sujeto responde, ''sí, claro'', a lo que Iván responde diciendo que le daría más funciones a María Rebeca y el otro sujeto comenta, ''sí, no, cánsalas o cánsala. Castígala, si mañana te das cuenta de eso con Carlos a la chi... que se vaya a vender sus pastelitos a la chi....''.

Iván continuó burlándose y dijo, ''´perdóname que me meta´, siempre me dice lo mismo, pero se mete. Es bien pin... falsa. ´Ay Iván perdóname, pero hoy me tuve que presentar con la señora Pinal´... si tú supieras que la señora el otro día dijo: ´me ca... tu p... hermana´, jaja así le dijo, entonces nada más que también me busque Mary Paz y todo, le voy a decir, ´señora, ¿verdad que no le cae bien Mary Paz?´ Y a la señora le vale m...''.

Pero, eso no fue todo lo que se escuchó en los audios, pues en uno de ellos Iván arremetió contra Stephanie Salas.

"Le dije ahorita a Luis Enrique, ´la mayoría de los amigos de tu mamá se han aprovechado de tu mamá. Muchas veces me lo contó tu mamá, préstamos y cosas y todo y hasta la misma Stephanie´ y me dijo él, ´es que Stephanie ni siquiera viene a ver a mi mamá´ y todo este rollo que está armando Silvita y ellas, es por Stephanie, pero ¿cuándo están ahí? ¿Cuándo están pendientes de la señora?'', finalizó Iván en el audio.