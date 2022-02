Filtran audios de Arath de la Torre amenazando a periodista: "te voy a buscar"

El conductor Arath de la Torre una vez más está envuelto en polémica luego de que se diera a conocer que había intentado conquistar a la prometida de su compañero, Julio Alegria, cuando ambos trabajaban en la obra de "El Tenorio Cómico", y supuestamente el comediante dejara la puesta en escena por un enfrentamiento con éste, pero recientemente filtraron una serie de audios donde amenaza a un periodista.

Ahora resulta que salieron a la luz audios en los que presuntamente Arath de la Torre molesto le reclama y hasta amenaza a un periodista por hablar sobre la polémica de presunto "acoso" a Andrea Rodríguez.

Fue en el programa Chisme No Like en donde se mostraron los audios en los que presuntamente Arath de la Torre había reclamado y amenazado a un periodista de espectáculos por hablar sobre el conflicto entre él y Julio Alegría.

"Atentas contra una familia, cabrón... o sea, ya no soy el pendej... de ´Soñadoras´ ¿me oíste? Soy un hijo de la chin... ahorita. El que se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia, no lo voy a permitir; no es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto", se escucha decir presuntamente a Arath de la Torre.

Incluso Ceriani comentó que Arath "trató de usar todo su poder en Televisa para anular esto de TVNotas, acusó a mucha gente, entre ellos a Jorge Ugalde, Martha Figueroa y a mucha gente, y amenazó con denunciarlos con los jefes máximos de Televisa, porque él piensa que toda la culpa la tienen los reporteros de Televisa".

En un segundo audio presentado, se escucha decir a Arath: "Hay que hacerse responsable de lo que uno dice cuando está calientito ahí sentadito en la silla y le pregunta Martha 'oye y cuál es el nombre de la persona', oye es que eres gente de Gou, o sea trabajas para Gou, como él te da tu lanita, puedes ching*r a los que no, pero te voy a decir, no es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto cabr*n".

ARATH AMENAZÓ A UN REPORTERO DE TELEVISA ANTES DE QUE TVNOTAS PUBLICARA UNA NOTA EN SU CONTRA, Y LO VOLVIÓ A HACER DESPUÉS

Y agregó: "Y ahorita estoy hablando con Manolo Fernández y con Yordi (productores de Con Permiso), y vamos a hacer lo propio. Alguien me va a dar una explicación de por qué, si yo me salí de El Tenorio con pinzas para precisamente evitar todo esto, por qué alguien como tú, tiene que abrir el hocico y preguntar '¿de quién se trata?' para darle publicidad a tu amigo Gou, a costillas de quien sea, a costillas de una persona que tiene 30 años trabajando en la empresa, si atentas contra mí, escucha a mi hija, estás atentando contra mi familia entera y eso a Dios no le gusta cabr*n".

"No sé qué tan creyente seas pero a Dios no le gusta, porque hay niños de por medio y todos esos pinch*s comentarios que salieron en TVNotas, no sé cómo le vas a hacer para borrarlos c*br*n porque si no te voy a ir a buscar personalmente c*br*n, ahora sí".

Y es que en la revista TVNotas, ya se había dado a conocer que Arath había mandando una serie de audios contra Jorge Ugalde por una serie de comentarios que hizo en el programa Con Permiso.

(Azucena Uribe)