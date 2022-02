Filtra la posible lista de canciones para el medio tiempo Super Bowl 2022

Filtra la posible lista del set de canciones que sonarían en el medio tiempo del Super Bowl 2022, el esperado evento deportivo que se llevará acabo este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles. Como ya se había anunciado, el show estará a cargo de Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Mary J. Blige.

De acuerdo con diversos medios y redes sociales esta sería la lista de canciones que cantarán en el Half Time Show.

Tanto seguidores y fanáticos de estos artistas comenzaron a sacar conclusiones respecto al "set list" de éxitos que podrían interpretar en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI y estas fueron las principales apuestas.

EL POSIBLE "SET LIST" DEL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL 2022

"NUTHIN' BUT A 'G' THANG"- DR. DRE FT. SNOOP DOGG

Se espera que el éxito de 1992 esté presente en el escenario del Super Bowl, una colaboración entre las dos estrellas que forma parte del álbum de Dr Dre "The Chronic", considerada uno de los mejores hits de rap.

"FORGOT ABOUT DRE" - DR. DRE FT. EMINEM

Otra de las colaboraciones esperadas es la canción del álbum "Chronic 2001", pues se trata de uno de los temas más populares de los raperos.

"CALIFORNIA LOVE" -2PAC FT. DR. DRE

Se trata de uno de los íconos del rap, lanzado en los años 90s cuando este género alcanzó su mayor índice de popularidad. Además, es una de las piezas maestras de Tupac Shakur, considerado por muchos como el mejor rapero de todos los tiempos, quien fuera asesinado en 1996.

"DROP IT LIKE IT´S HOT" - SNOOP DOGG FT.PHARRELL

El tema lanzado en 2004 fue el sencillo principal del séptimo álbum de estudio de Snoop Dogg, "R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece" y producida por Pharrell, que seguro estará en el show.

"GIN & JUICE" - SNOOP DOGG

El tema de 1993 es una de las canciones más exitosas de Snoop Dogg, parte de su álbum DoggyStyle.

"LOSE YOURSELF" -EMINEM

Recordado por todos como el tema principal de la cinta "8 Mile", es una de las canciones más famosas y emblemáticas del rapero estadounidense, cuya composición original aparece en una de las escenas de la película. Como dato, la hoja fue vendida más tarde en eBay por 10 mil dólares.

"MY NAME IS" - EMINEM

La canción lanzada en 1999 también es de las más populares de Eminem, incluida en el álbum "The Slim Shady LP", por el que el rapero ganó el Premio Grammy a la Mejor Interpretación Rap Solista. Sin embargo, en varias ocasiones el MC de Detroit ha demostrado su desprecio personal hacia la canción.

"FAMILY AFFAIR" - MARY J. BLIGE

Mary J. Blige es la única artista de R&B presente en el evento, la estrella de la música sin duda entonará su famoso hit número 1 "Family Affair", tal como ella confirmó hace algunos días en una entrevista con Elle.

"DNA", DE KENDRICK LAMAR

Es una canción perteneciente al cuarto álbum de estudio del rapero "Damn" y aunque no fue lanzada como single tuvo mucha popularidad.

"MONEY TREES", DE LAMAR FEAT JAY ROCK

La canción forma parte de su álbum de estudio debut con un sello importante Good Kid, MAAD City (2012), un éxito que ingresó a la lista Billboard de las mejores 100 canciones, en el número 19 debido a las altas descargas, luego del lanzamiento del álbum.

(Imelda Téllez)