Fiestas, excesos e infidelidad; los motivos de la ruptura entre Belinda y Nodal

La repentina ruptura de Belinda y Nodal se ha vuelto uno de los temas más hablados dentro de la farándula y usuarios de redes sociales, donde de inmediato han surgido varias teorías, entre ellas una supuesta petición de Belinda para un préstamo de millones de pesos para pagar al SAT, recientemente surgió una nueva posibilidad: Nodal visitó la casa de su ex novia María Fernanda.

Fue en el programa "Ventaneando" en donde se dieron a conocer varios detalles sobre la visita que hizo Nodal a la casa de su ex novia María Fernanda cuando aún sostenía una relación amorosa con Belinda.

Supuestamente Nodal acudió a la casa de su ex pareja María Fernanda mientras Belinda estaba de viaje en Nueva York, lo que podría haber sido la causa de su enojo y separación.

"Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio", comentó Pati Chapoy.

Por otro lado, en redes sociales también se difundieron algunas imágenes de prueba en las que supuestamente se comprueba que Nodal estuvo en la casa de su ex pareja.

En una de las fotos filtradas aparece el cantante sentado en un sillón, cubriéndose la cara, mientras que su ex cuñado sólo se le ven sus tenis y pantalón.

Ante esta nueva teoría de la separación entre Nodal y Belinda, los belifans ya han reaccionado con múltiples críticas contra el cantante de regional mexicano: "Nodal de visita en la casa de su ex. Qué bueno que Beli decidió tomar su camino y dejar a este inmaduro poco hombre. Te amamos, Beli"; "Vergüenza que Nodal cambie a Beli"; "Todavía saca su comunicado y deja quedar mal a Belinda", se lee entre las críticas contra Nodal.

Esta mañana la revista TVNotas reveló que contactamos a dos personas muy cercanas a los cantantes quienes les aseguraron que la relación había terminado porque el malo fue él, pues la engañó con su ex, y la otra persona detalló que por esta traición Belinda está destrozada emocionalmente.

-¿Qué sabes del truene entre Christian Nodal y Belinda?

"Ellos terminaron a principios de la semana pasada y no el sábado (12 de febrero) como muchos creyeron".

¿Qué pasó entre ellos?

"Mira, desde que se supo su truene, se especuló mucho".

-En redes se dijeron muchas cosas...

"En las redes todos tenían su teoría: que si Belinda tuvo la culpa, que si la relación se había enfriado y un largo etcétera, pero la verdad es que su truene se dio porque surgió un triángulo amoroso, pues Christian le puso los cuernos a Belinda con su ex".

-¡¿Cómo crees?!...

"Esa es la verdad, por eso Christian se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales, para hacer creer que el truene fue de mutuo acuerdo y no quedar como el malo de la historia".

-Pero Christian hace años que había terminado con esa chica...

"Christian y María Fernanda habían tenido un romance, incluso él le dio anillo de compromiso, pero esa relación llegó a su fin en 2020, cuando Christian coincidió con Belinda en La voz. A él, Belinda le parecía una mujer guapísima y también admirable, así que convivían mucho ".

-¿Belinda fue la tercera en discordia?

"No, para nada. María tuvo celos de Belinda, pero en ese momento ella y Christian solo eran amigos. Fue hasta tiempo después que él terminó con María y empezó a darse algo romántico con Beli".

-¿En qué momento Nodal vuelve a tener contacto con su ex?

"Mientras todo fue miel sobre hojuelas con Belinda, Christian no tuvo contacto con su exnovia".

¿Cuándo cambió?

"A finales del año pasado, cuando su relación con Belinda atravesó una crisis y rompieron brevemente, él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda".

-¿A la chava no le importaba que él seguía con Belinda?

"A ella no le importaba ser ´la otra´, de hecho, se moría de ganas de subir fotos al lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así se lo quedara de una vez por todas, pero él le pedía que fueran discretos".

-¿Cuándo se dio cuenta Belinda?

"A Belinda comenzaron a llegarle rumores hace unas semanas y luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto y supo que esos mensajes eran de María, la ex de Nodal".

-Y Belinda terminó la relación...

"Así es. Ellos tronaron a principios de la semana pasada y pese a que él se portó como un verdadero canalla, quedaron de anunciar al mismo tiempo esta noticia para no hacer un escándalo, pero Christian se adelantó, se quiso ver vivo".

-¿Lo dices por la historia que él subió a su cuenta de Instagram?

"Así es, como te dije, a Christian le urgía adelantarse porque su intención era dejar a Belinda como la mala de la historia, cuando él fue quien no tuvo ma#$% y le vio la cara".

-¿Por qué lo dices?

"Christian le dio este golpe bajo a Belinda cuando ella y toda su familia estaban muy sensibles porque se cumplía el primer aniversario luctuoso de su abuelita".

-¿Hubo fotos de Christian y su ex?

"Sí hubo fotos de Christian con su ex, solo que las borraron, pero como alguien tomó capturas y las subió a Twitter, se soltaron los rumores de que Christian estuvo con ella en su cumpleaños y que incluso anduvieron en un lugar muy famoso allá llamado Tapalpa. Aunque no aparece Christian, en una foto que ella subió se ve al asistente de él, Abelardo, así que los rumores por algo surgieron".

-¿Qué más le decían a Christian?

"Principalmente le escribían fans mujeres para decirle que era poco hombre, que tenía poca ma#$% porque, antes de terminar con Belinda, ya andaba con otra".

-Su relación parecía un cuento de hadas, ¿por qué se desgastó?

"Aunque en redes no falta quien ataca a Belinda, lo cierto es que aquí el malo de la historia fue él. Hay que recordar que el año pasado ya habían tronado por sus arranques y, aunque para volver él le juró que iba a cambiar, no lo hizo".

-¿Por qué cambió tanto con ella?

"A Christian la fama se le subió a la cabeza y se portaba mal con mucha gente, incluyendo a Belinda. Aunque él era famoso antes de que se hicieran novios, lo cierto es que nunca tuvo tanta atención y no supo manejarla".

-¿Belinda lo dejó de amar?

"Sí estaba enamorada de él, sabemos que llegó a decirle que sí quería formar una familia, pero la imagen de príncipe que él le vendió al principio se fue desdibujando porque comenzó a portarse grosero con ella, a andar de fiesta muy seguido, bebía demasiado, se la pasaba con mujeres y eso terminó por romper la ilusión que tenía. Hoy ella está muy decepcionada, pues creía que él era el bueno".

-¿Crees que este truene sea definitivo?

"Solo el tiempo lo dirá, pero a Christian la fama, el dinero y el alcohol lo volvieron loco, ojalá entre en razón y vuelva a ser el chavo humilde que era antes; si no cambia, dudo que vuelvan a hablar ", finalizó.

(Azucena Uribe)