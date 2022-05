Feroz agresión contra Pati Chapoy en Polanco

Pati Chapoy, conductora de "Ventaneando" fue agredida por una mujer en un centro comercial en Polanco.

Ernesto Hernández cuenta en su columna "Ver, oír y no callar" que Pati fue agredida por una mujer que estaba enloquecida y fuera de sí, quien la insultó a grito pelado y la acusó de ser la responsable de lo que está pasando en nuestro país.

El hecho ocurrió hace 15 días, cuando la conductora y Ernesto acudieron a un centro comercial en Polanco y se sentaron a tomar un café en una tienda departamental, cuando de pronto pasó una mujer y apenas la vio empezó a decirle en voz alta: "Ahí está esta mujer... por su culpa el país está como está".

"La declaración me pareció absurda, fuera de lugar. Me quedé sorprendido pues en 18 años de trabajar con Pati nunca había ocurrido algo así en ningún lugar y en ningún evento, cuando la gente la reconoce se acerca y le pide una foto, a lo que amablemente accede, le recuerda alguna situación o le hace algún comentario y Pati le responde sonriente", señaló Hernández.

FOTO: ERNESTO HERNÁNDEZ VILLEGAS

Mientras más se acercaba a la puerta, gritaba y vociferaba más y más cosas, estaba fuera de sí, enardecida, enloquecida y entonces, Ernesto no pudo contenerse al ver cómo insultaban a su jefa, así que se levantó de la mesa y se acercó a ella tratando de conciliar el asunto.

Pero la cosa se puso peor, le dijo: "Cálmese, no viene al caso que se ponga así, no tiene sentido lo que está diciendo", pero en medio de su locura en la que no entendía nada seguía gritando, tuve que levantarle la voz y vinieron varios ´Chinga a tu madre´ de su parte, fue entonces que molesto le respondí con lo mismo", recuerda el columnista.

Así que entre la mujer y Hernández se propinaron toda clase de insultos, hecho que llamó la atención de la gente que pasaba por ahí y de los empleados de las boutiques. Mientras que el hijo de la mujer lloraba desconsolado viendo a su madre desquiciada por lo que el asistente de Chapoy le señaló que lo que estaba haciendo no era un buen ejemplo para el niño. Así que se molestó y lo insultó aún más. El mayor coraje de la mujer fue que Pati nunca se acercó a ponerse al tú por tú con ella.

(Lérida Cabello)