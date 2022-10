Fernando del Solar se preocupó hasta el último momento de no dejar desamparados a sus seres queridos en su testamento, aunque al final no pudo modificarlo, tomando por sorpresa a su exesposa Ingrid Coronado.

"Yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera. Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco él tenía que haberlo especificado en el testamento. Nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos".

Ingrid estuvo de invitada en el programa "Ventaneando", donde se dieron a conocer los detalles del testamento de Fernando del Solar, que fue firmado desde el 10 de marzo de 2020, por lo que el conductor no tuvo tiempo de modificarlo.

FERNANDO DEL SOLAR: ¿QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN SU TESTAMENTO?

El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo.

El usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando; pero su papá ya falleció, por lo que sería para su mamá, la señora Rosalinda.

Anna Martínez Ferro, su viuda, tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la alcaldía Benito Juárez, así como el cajón de estacionamiento.

Otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro.

El resto de sus bienes son para sus hijos: Paolo y Luciano.

La albacea del testamento es para Anna Martínez Ferro.

Como tutora de sus hijos nombra a su hermana, María Eugenia.

En los bienes que dejó del Solar no se menciona el departamento de Cuernavaca, en donde vivió sus últimos años el conductor con su viuda Anna Ferro, por lo que Coronado explicó a qué se debe.

"Ese departamento está en un fideicomiso. Era de los dos, pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento", señaló Ingrid.

Y agregó que la situación de dicho departamento en Cuernavaca no ha tenido ningún cambio en su situación legal, pese a que las pertenencias que había en él fueron sacadas por Anna Ferro.

"Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que ella estaba pasando por un proceso y nosotros también. Hubo una noticia donde hablaban que ya lo había dejado vacío, mis abogados investigaron y efectivamente. Eso lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado".

(Lérida Cabello)