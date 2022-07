Fernando del Solar se despide en redes sociales con un mensaje, después de llegar a su casa e irse próximamente al mar para siempre.

"¡Ya estoy en casa! Y después al mar... Gracias TOTALES, hasta siempre, me quedo eternamente en su cariño, en sus muestras de afecto, en ese apoyo que siempre me brindaron, en las buenas y en las no tan buenas, pero todas y cada una de ellas las enfrentamos y ganamos. Mi mensaje para ti es: nunca te rindas. Sonríe, disfruta la vida y vive cada día como si fuera el último y siempre desde el amor. ¡Arriba los corazones! ¡Hasta siempre! ¡Chou, chou, chou, chou... Chou!".

Dicho mensaje de inmediato comenzó a viralizarse en Facebook, donde se compartió y al momento ya cuenta con poco más de 64 mil reacciones y miles de comentarios por parte de sus seguidores quienes se despidieron de él con diferentes mensajes.

"Vuela alto mi Fer, estás donde te mereces estar: a lado de tu mejor amigo, tu padre y del jefe. El cielo ya lo tenías ganado. Dejas un gran vacío, pero unas enormes enseñanzas de lucha", "Dios te tenga en su santa gloria. Te extrañamos muchísimo, pero siempre vivirás en nuestros corazones".

Fernando del Solar murió el 30 de junio a los 49 años edad, a consecuencia de una fuerte neumonía que contrajo tras la muerte de su padre hace tan solo unas semanas. Su última voluntad fue que su cuerpo fuera velado varios días y después fuera incinerado, tal y como ocurrió el 2 de julio alrededor del mediodía. Posteriormente sus cenizas fueron trasladadas a su casa en Cuernavaca.

FERNANDO DEL SOLAR REGRESA A SU CASA

Anna Ferro, esposa y ahora viuda del conductor compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se ven las cenizas de Fer junto a un altar en el que puso flores blancas y algunas fotografías.

"Por fin en casa, después al mar. Mi bello ser de luz, amore mío", escribió Anna, quien también a través de sus historias en Instagram pidió a todos los seguidores de Fer que se unieran en una sola canción para honrar la mejora de su esposo.

(Lérida Cabello)