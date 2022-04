Felicia Mercado confesó que "tuvo algo" con Luis Miguel.

La actriz confesó que Luis Miguel y ella tuvieron una relación sentimental a pesar de la diferencia de edades entre ambos.

"Eran otros años y las cosas cambian. No, fue nada más algo pasajero. Él era chiquito, yo soy más grande que él y pues yo decía ´wow está muy pequeño´, la verdad es que nunca se me dieron los hombres más jóvenes, porque siempre se me dio más el hombre mayor, pero bueno estaba bonito y era una época fuerte donde yo era muy famosa y él era muy famoso y pues nos encontramos por ahí".

En una entrevista para el programa "La Mesa Caliente" de Telemundo, la actriz fue cuestionada sobre los rumores que surgieron hace mucho sobre su relación sentimental con Luis Miguel, y hasta le mostraron una foto en la que aparecen juntos.

"No lo conozco", expresó después de ver la foto y cuestionó a la conductora sobre dónde la consiguió. "¿Dónde andas tú metiéndote, en mis cajones, mi boda? Te fuiste a mi casa en San Diego. Muy muy antigua", señaló.

FELICIA MERCADO "TUVO ALGO" CON LUIS MIGUEL, PERO LO DEJÓ POR ESTA RAZÓN

La actriz expresó que a pesar de que sí tuvo una relación con Luis Miguel, fue algo pasajero, pues la diferencia de edad que había entre ambos, fue un factor muy importante para que la relación no prosperara.

"Todos éramos pequeños, éramos chiquitos y bueno todos conocíamos a todos, porque estábamos en el mismo ambiente porque he estado en este mundo artístico no les digo cuántos años, pero miles de años y conozco a todos", comentó sobre el cantante.

Finalmente, Felicia Mercado apuntó que siempre ha sido muy importante para ella involucrarse sentimentalmente con hombres mayores que ella, motivo por el que su relación con Luis Miguel no pudo evolucionar, quedándose en un lindo recuerdo para ella.

(Lérida Cabello)