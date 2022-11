Lupillo Rivera vivió un momento incómodo durante uno de sus shows en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, en el que sus fans le pidieron que cantara el "Sapito", tema de Belinda.

"El Toro del Corrido" y la intérprete tuvieron una fugaz relación que duró cinco meses después de que ambos coincidieran como couches en el programa "La Voz", al grado que el hermano de que él se tatuó su rostro en uno de sus brazos, por lo que tras su separación Lupillo cubrió el tatuaje que se hizo con una mancha negra.

Lupillo Rivera se presentó en la Plaza Garibaldi, donde vivió un incómodo momento cuando sus fans le pidieron que interpretara "Sapito", quedando el hecho registrado en video, por lo que se hizo viral en TikTok.

En el clip se ve al cantante interpretando uno de sus éxitos cuando de pronto el público empezó a gritar "Sapito", a lo que Lupillo Rivera con la simpatía que lo caracteriza respondió que no se la sabía.

"No, esa no nos la sabemos nosotros", dijo el hermano de Jenni Rivera para zafarse del momento bochornoso, pero la cosa no quedó ahí y los integrantes de su banda le jugaron una mala pasada, pues comenzaron a tocar la canción".

Así que tuvo que acceder a la petición de sus fans, y tomó las cosas de buen humor, por lo que se puso a saltar, reír y aplaudir mientras sus músicos tocaban el "Sapito" y bailaban en el escenario, eso sí, quién sabe cómo le habrá ido después a los músicos por sorprender a Lupillo con el tema de Belinda.

