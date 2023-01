Hace unos días, Bad Bunny se volvió tendencia por arrojar al mar el celular de una fan que se quería tomar una foto con él, provocando su enojo y que reaccionara de esta manera.

Fan de Bad Bunny tomará acciones legales por aventarle el celular

Por tal motivo, la fan tomará acciones legales en contra del reguetonero, así lo dio a conocer Aquiles, un testigo que estuvo presente, que fue entrevistado por el periodista Alex Rodríguez, a quien le dijo que la joven está deprimida por la actitud de su ídolo, por lo que tomará acciones legales en contra de él.

"Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solo acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso. Yo tengo audios de allegados que me han dicho que está deprimida y no quiere salir de su habitación".





El testigo comentó que presenció cuando el reguetonero le arrebató el celular a la fan y se lo aventó al mar en República Dominicana.

"Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tenían estacionados, pero en la euforia, la salida, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de adelante y ahí fue cuando se encontraron con todas las fas, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí".

Y agregó que el celular de la joven nunca cayó al agua, como se ha dicho, por lo que pudo recuperarlo.

"No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía".

Lo que sí dejó Bad Bunny con esta reacción que tuvo es que quien se acerque a saludarlo o a querer conocerlo, siempre tendrá su atención, pero quien le ponga un teléfono en la cara, lo considerará como una falta de respeto.

(Lérida Cabello)