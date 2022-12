Una admiradora de Bad Bunny fue seleccionada por el cantante para subir al escenario junto a él y confesó lo que percibió su nariz cuando estuvo cerca de él.

Recientemente, "El Conejo Malo" hizo dos presentaciones en Monterrey, y en una de ellas una fan se subió al escenario a bailar con el cantante, y tras vivir un momento inolvidable contó cómo fue para ella estar cerca de su artista favorito.

La afortunada fue la usuaria de TikTok @heyitsmayrin, a quien le han preguntado cómo fue elegida para subir al escenario con el cantante del género urbano, a lo que respondió que fue por medio de una dinámica, de la que resultó ganadora, por lo que aprovechó a máximo la oportunidad.

BELINDA: FANS SE ENCOMIENDAN A LA CANTANTE

¿A QUÉ HUELE BAD BUNNY? FAN LO REVELA

A pesar de que la joven tuvo algunos problemas para llegar al escenario, logró estar cerca de Bad Bunny y descubrir a qué huele el cantante, colgando un video en el que dio su versión y relató lo que percibió aquella noche.

"Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien", contó la tiktoker a través de un clip.

Por supuesto que aprovechó el momento para abrazarlo y averiguar a qué huele Bad Bunny, pero mejor se hubiera quedado con las ganas.

"Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor", finalizó.

BAD BUNNY ANUNCIA QUE SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS EN 2023

A través de su cuenta de Instagram, el cantante anunció que se tomará un descanso en 2023 para dedicarlo a su persona.

"El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones".

CELINE DION CANCELA SU GIRA, ANUNCIA QUE PADECE UNA GRAVE ENFERMEDAD

(Lérida Cabello)