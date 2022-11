Pablo Milanés está hospitalizado en Madrid, por lo que se vio obligado a suspender los próximos conciertos que tenía previstos para el día 30 de noviembre en la Ciudad de México y el 5 de diciembre en Santo Domingo.

Hay que recordar que, Pablo Milanés ya había cancelado en septiembre pasado el concierto que tenía previsto en la capital dominicana, que fue pospuesto para diciembre.

De acuerdo con el informe, el cantante cubano se encuentra estable y está siendo tratado en el hospital de "los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud".

Sin embargo, ahora que el cantautor se encuentra con problemas de salud, sus fans han recordado sus canciones más emblemáticas.

LAS CANCIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE PABLO MILANÉS

La felicidad

"Te he visto sonriendo mostrando tus ojos. Mientras te despeina y te envuelve en amor. Al tiempo en que sólo pronunciar tu nombre. Con cierta ternura me ahoga en dolor".

Proposiciones

"Propongo, en fin, tu entrega apasionada. Cual si fuera a cumplir mi último sueño".

Yolanda

"Si me faltaras, no voy a morirme; si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente, tu mano".

Canción por la unidad latinoamericana

"Lo que brilla con luz propia. Nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar. La oscuridad de otras cosas".

Pobre del cantor

"Pobre del cantor de nuestros días. Que no arriesgue su cuerda. Por no arriesgar su vida".

¿Quién es Pablo Milanés?

El cantautor Pablo Milanés es considerado fundador de la nueva trova cubana.

Milanés ha grabado decenas de discos, y musicalizó a poetas como Cesar Vallejo, Nicolás Guillén y José Martí.



Cabe mencionar que en 2013 el cubano fue internado por una pancreatitis derivada de una intoxicación alimenticia.