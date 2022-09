La aceptación pública del alcoholismo que han hecho celebridades afectadas por esta enfermedad, destapa un problema que el mundo del espectáculo ha padecido desde siempre: la ausencia de soportes psicológicos y emocionales que impiden que los famosos caigan en la trampa de las adicciones.

Dinero, fama y adicciones peligrosas han acabado con la carrera y la vida de muchos famosos. A continuación, te decimos algunos famosos que son conocidos por ser "mala copa".

FAMOSOS QUE SON CONOCIDOS POR SER "MALA COPA"

José José

El intérprete arruinó su carrera por culpa del alcohol, perdió su matrimonio y casi se fue a la bancarrota. Sin embargo, los estragos que le dejó el consumo del alcohol en su organismo lo llevaron a perder la voz, y a tener otros problemas de salud.

Pablo Montero

El actor y cantante nunca ha reconocido abiertamente sus problemas con el alcohol, lo único que ha declarado es que siempre se atiende. Lo único cierto es que cuando recae no llega a sus llamados, como ocurrió en su reciente trabajo en la bioserie de Vicente Fernández, donde dejó colgado al productor Juan Osorio.

Carlos Bonavides

El actor mejor conocido como "Huicho Dominguez" reveló que por culpa del alcohol y la cocaína casi pierde a su familia.

Rafael Amaya

El actor tocó fondo cuando se hundió en las drogas y el alcohol. Primero empezó con el alcohol, después con otras sustancias, que lo llevaron a hundirse, a perder su paz interior, el amor que le tenía a su familia, a su trabajo, debido a que vivió todos los excesos posibles habidos y por haber, hasta que ya no encontró la salida a sus problemas y pidió ayuda.

Reyli Barba

El ex vocalista del grupo Elefante reveló que comenzó a beber a los 11 años de edad y que su hijo ha sido un gran apoyo en su proceso de sanación, pues con menos de 15 años tuvo que asumir la responsabilidad de llevarlo a una clínica de rehabilitación. "Me porté mal, acabé casi conmigo", declaró.

Alejandro Fernández

En varias ocasiones, el intérprete ha sido captado pasado de copas, debido a que es común que tome en sus conciertos. Durante una presentación en el Palenque de Puebla, realizada en 2017, se le pasaron las copas e incluso vomitó a media canción.

Luis Miguel

Es otro reincidente en este tipo de conteos. Apenas en 2018, tuvo problemas durante sus presentaciones en el Auditorio Nacional, al grado que fue abucheado por sus seguidores debido a su estado de ebriedad.

Alan, de Magneto

En 2010, durante su presentación en el Concierto EXA, el integrante de Magneto fue abucheado, porque no estaba al nivel de sus compañeros, porque se le pasaron las copas.

Ana Claudia Talancón y José María de Tavira

Fueron captados cuando eran novios, en una cantina de plaza Garibaldi. La entonces pareja y sus amigos tomaron tres cubetas de cerveza, cuatro botellas de vino y unos caballitos. Al salir contrataron a un grupo de músicos para que les tocaran temas como "Acá entre nos" y "Cielito lindo" y fue entonces cuando se pusieron a bailar.

Ana Claudia la volvió hacer ayer 31 de agosto en la premier de la película "Soy tu fan" a donde llegó en aparente estado de ebriedad a Plaza Universidad. De acuerdo con testigos y videos que circulan en redes sociales, la actriz estaba más feliz de lo normal, porque estaba hasta las manitas.

Pilar Montenegro

La ex Garibaldi estuvo con la misma ropa durante dos días, tiempo en el que se fue de fiesta y no paró de fumar y beber alcohol.

"PLATANITO" ROMPE EL SILENCIO SOBRE LAS ACUSACIONES DE GABY RAMÍREZ

Roberto Sosa

En 2012, el actor chocó su auto contra una jardinera, por lo que pasó una noche en la delegación, y en febrero de este año, fue captado al lado de una amiga. Los dos estaban ebrios y muy románticos.

FOTO: PINTEREST

Elvis Crespo

El cantante se peló en un bar en Puerto Rico, y en ese mismo lugar se hizo del baño en los pantalones.

Camila Sodi

La ex de Diego Luna se presentó en un concierto en estado de ebriedad y dijo que su matrimonio se había terminado. Mientras cantaba al mismo tiempo fumaba y tomaba mezcla y cerveza, y hasta besó a su guitarrista.

Itatí Cantoral

La actriz se emborrachó y habló de más de Yuri y Lucía Méndez. De la primera se burló de su religión, y a la segunda la tachó de drogadicta y "cascos ligeros".

Arlette Pacheco

La actriz fue detenida en diciembre pasado y trasladada al Centro de Sanciones Administrativas, debido a que dio positivo en la prueba del alcoholímetro que se le practicó en la colonia Del Valle.

Mariana Seoane

La actriz y cantante tuvo que ser sujetada por dos personas para poder subirse a su camioneta y es que "La niña buena" estuvo más de 5 horas dentro del establecimiento saboreando los vinos del lugar de su acompañante.

Eduin Caz

En varias ocasiones, el vocalista de Grupo Firme ha estado en la polémica por su manera de beber. Recientemente "incendió" sus redes sociales al publicar un video donde se le ve bebiendo al lado de algunos de sus compañeros de la agrupación, situación que llamó la atención, porque los médicos le prohibieron tomar por su estado de salud.

Yolanda Andrade

La conductoracontó que la inesperada muerte de su padre la hundió en la depresión y en la bebida: "Yo permanecí en un alcoholismo que no reconocía porque me parecía como normal, casual, estar echándose un drink y otro, pero yo no quería recordar eso y sentirme culpable... Ya me perdoné, me constaron diez años, yo llegué a tomarme dos botellas diario".

FOTOS: MOMENTOS DONDE ROSALÍA Y AMLO FUERON LA MISMA PERSONA

(Lérida Cabello)