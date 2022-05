En la actualidad las cirugías estéticas son muy comunes y quienes se las realizan ya no lo ocultan, es más existen celebridades que las presumen en sus redes sociales o en algún evento al que asisten.

Cabe señalar que las cirugías plásticas y los arreglos estéticos se han vuelto muy comunes sobre todo en el medio del entretenimiento, ya que los famosos están en constante exposición y, por lo general, suelen cuidar muy rigurosamente su aspecto físico.

Pero debemos recordar que así sea uno de los cirujanos más profesionales y reconocidos del mundo, siempre existe un riesgo, por ejemplo, cosmetóloga Valentina de Albornoz fue detenida en 2009 luego de que pusiera en riesgo la vida de Alejandra Guzmán y cuenta con más 20 denuncias como la de la actriz Fran Meric.

El cirujano plástico Fermín Angel del Villar, conocido como el "médico de las estrellas", fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, tras ser acusado de hacer una cirugía estética que dejó lesiones a una mujer identificada como Yadhira Castillo.

FOTO TOMADA DE MADRODIARIO

Claro, algunas de ellas lucen incluso mejor que antes, como Belinda, o Eiza González (quienes renunciaron a su antiguo rostro –considerado imperfecto– y decidieron "echarse una manita" o existen otras que jamás debieron someterse al bisturí, ya que se arruinaron el rostro, y se convirtieron en la burla de todo un país.

Lo interesante es que, algunos de ellos, no tenían necesidad de hacerse cirugía porque ya eran rostros adorados y atractivos de la televisión nacional. Otros, tratando de encajar con el estereotipo se arriesgaron, tratando de cambiar sus características, y ganaron fama, pero no por su talento, sino por lo extraño de sus rostros.

El más reciente caso es el de la actriz Kare del Castillo, quien fue señalada de haberse hecho algunos arreglitos en la cara, que la hacen lucir muy diferente y aparenta mayor edad de la que tiene. Algunos de los comentarios que hicieron los internautas sobre el evidente cambio en rostro fueron.

"¿Qué le pasó a su cara? Ya no es ella", "Kate se operó su cara y no le quedó nada bien. No había necesidad, es muy bonita", "Qué viejita se ve Kate", "Pero, Kate parece otra persona", "Kate abusa del bótox, se le ve horrible la frente, pero ella en una entrevista dijo ´sí, uso bótox, pero de una forma sutil´ jajajaja si como no, le inyectan litros, por eso se ve así", "Que acabada se ve Florinda Meza, bien por Adamari", "Que cara de huarache tiene la Kate".

CARMEN CAMPUZANO

Es casi imposible no hablar de la modelo Carmen Campuzano si hablamos de celebridades que perdieron la belleza ya que le ganó distintos premios en el mundo del modelaje. Su vida dio un fuerte cambio provocado por su adicción, la cual se intensificó después de un accidente de auto. Tuvo una crisis nerviosa que la envió a un hospital psiquiátrico y actualmente lucha por mantenerse en el foco de la atención.

Sus operaciones destruyeron su nariz por completo, y aunque trató de arreglarse, poniéndose pómulos, ahora se ve extraña, comparada a las características que tenía en el pasado.

LYN MAY

Su nombre real es Liliana Mendiola, y fue una de las vedettes más reconocidas de la era del cine de ficheras en México durante los 70 y los 80. Nacida en Acapulco, Guerrero la actriz y bailarina nunca fue señalada como una belleza tradicional y quizá eso fue lo que la orilló a someterse a múltiples cirugías plásticas en el rostro y en el cuerpo, en su intento de mantenerse joven y lucir mejor.

El resultado de estas cirugías no fue muy favorecedor. El botox parece estar endurecido en su rostro, impidiéndole tener gestos naturales, y sigue siendo el centro de burla de los principales medios televisivos.

LUCÍA MÉNDEZ

Lucía Méndez parecer ser uno de esos casos de una legendaria cantante y actriz que se rehúsa a envejecer, excediéndose con las cirugías plásticas. En el pasado era una mujer que no necesitaba nada de ayuda para lucir increíble, y se convirtió en un ícono nacional gracias a su personalidad. Sin embargo, desde hace un par de décadas, Méndez se ha realizado distintos estiramientos, y tiene un rostro bastante inmóvil, provocado por el botox.

Con 67 años, se aferra a lucir como una joven de 20, lo cual no tiene nada de malo, siempre y cuando se sienta cómoda en su nueva piel.

LIS VEGA

Desde hace algunos años, Lis Vega se ha hecho algunos arreglitos estéticos que actualmente la hacen lucir irreconocible, por lo que ha recibido tantos comentarios positivos como críticas, cansada de ellas así respondió.

"Cuál es el problema, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses por encima de mis papás que no les gusta, a mi mamá o por encima de amigos que me dicen: estás muy exagerada y yo '¡no me importa!', a mí me gusta lo que veo y la Lis de antes, la gente que quiera vivir en la Lis de antes pues los invito a que sigan allí en el pasado, esa persona no existe, ni internamente ni externamente", mencionó Lis.

LAURA LEÓN

Conocida también como "La Tesorito" por su atractivo físico durante los 70 y 80, Laura León se hizo famosa cantando, y actuando en programas de variedades, hasta que se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Sus facelifts son considerablemente notorios, pero en realidad no se ve tan mal como algunos de los nombres de esta lista.

LORENA HERRERA

Lorena Herrera es otra de esas figuras que creen que la cirugía los mantendrá eternamente joven. La mujer ganó distintos certámenes de belleza durante sus inicios y eso le ganó diferentes papeles en más de cincuenta largometrajes. Actualmente también canta, pero sin duda sus mejores épocas quedaron en el pasado ya que sus fotografías nos dicen que se ha sometido a múltiples cirugías, en boca, nariz, pómulos, ojos, dándole un aspecto mucho menos atractivo que en el pasado.

IRMA SERRANO, LA TIGRESA

En algún tiempo, Irma Serrano era conocida por ser una de las mejores compositoras y cantantes de música ranchera en los 60 y 70, transformándose en vedette y pionera del cine de cabaret. Era una figura mística que eventualmente fue perdiendo un poco de la magia, no sólo por perder su insólita voz y su carisma, sino por su rostro extraño, víctima de las cirugías. De inmediato notamos que cambió su nariz, su boca, se puso pómulos y se estiró la piel. Hoy, apenas y puede mover con normalidad el rostro.

ALEJANDRA GUZMÁN

La mexicana se estuvo rehabilitando durante unos años luego de ser sometida a más de 20 cirugías. En el 2017, en su cuenta de Instagram compartió un video, vestida de blanco, caminando con un bastón por la playa, pero para sorpresa de sus fans, inmediatamente soltó el apoyo y comenzó a saltar de la alegría.

Y tanta efusión está justificada. La cantante mexicana ha tenido que operarse varias veces de la cadera debido a un tratamiento estético en el que le inyectaron un material sintético en los glúteos, que puso en riesgo su vida. Por suerte se ha ido recuperando poco a poco.

MEG RYAN

La protagonista de populares películas como "Adictos al amor" y "Tienes un e-mail" fue una de las actrices más elogiadas por su apariencia en la época de los 90.

No obstante, su aspecto ha ido cambiando con los años y sus "arreglitos" en el rostro cada vez se han hecho más notorios. Un tema del que se ha negado a hablar: "Hay temas más importantes que cómo las mujeres envejecen y la pinta que tienen", aseguró Ryan, de 59 años, a la revista Net a Porter, en 2015.

COURTENEY COX

La actriz, conocida por su papel de Mónica en la serie "Friends", admitió en 2019, a través de su cuenta de Instagram, que le "costó aceptar el envejecimiento". Por esta razón, decidió empezar a inyectarse la cara para combatir las arrugas y la flacidez.

"Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé: ´madre mía, no parezco yo", aseguró la actriz, de 57 años.

Sin embargo, después de un proceso de aceptación, decidió dejar los rellenos faciales a un lado: "ahora estoy contenta con quien soy y me estoy haciendo mayor con lo que Dios me dio, lo que antes trataba de cambiar", dijo.

LINDSAY LOHAN

Esta actriz, popular por participar en películas transmitidas por "Disney Channel" como "Un viernes de locos" y "Juego de gemelas", se ha hecho varios retoques estéticos, a pesar de que solo cuenta con 35 años de edad.

Según Chic Magazine, Lohan empezó con la rinoplastia y, poco a poco, su rostro cambió rápidamente por inyectarse rellenos en sus labios y en las mejillas, las cuales han brindado una apariencia de volumen o hinchazón.

Además, se dice que también se ha aplicado bótox para combatir las líneas de expresión.

NICOLE KIDMAN

Considerada una de las mujeres más hermosas de Hollywood, también es una de las mujeres que más ha transformado su rostro. Nicole Kidman ha confesado ser adicta al botox y también ha dicho en reiteradas ocasiones que se arrepiente de algunas intervenciones.

RENÉE ZELLWEGGER

Esta actriz, popular por su papel en "El diario de Bridget Jones", ha generado comentarios en torno a su rostro desde 2014, cuando posó ante las cámaras luciendo más delgada y con los ojos menos achinados.

Al respecto, Zellwegger, de 53 años, dijo para "Huffington Post" lo siguiente: "No es que le importé a nadie, pero decidí cambiar mi cara y operarme los ojos".

Por otro lado, expertos en belleza han asegurado que Zellweger habría achicado sus mejillas y retocado su nariz, además de realizarse un estiramiento en los párpados y aplicarse botox en su frente.

KIM BASINGER

Según el diario "El País", esta actriz, de 68 años y conocida por filmes como "Nueve semanas y media" y "Los Ángeles al desnudo", ha sido víctima del bótox y la cirugía estética desde que cumplió 60 años.

En sus fotos más recientes, se puede ver que esta celebridad tiene los pómulos más marcados, las cejas más arriba y la piel sin arrugas, luciendo casi irreconocible a como solía verse en la juventud.

DEMI MOORE

La ex esposa de Bruce Willis llamó mucho la atención por su paso en la pasarela de Fendi, por aparecer irreconocible, transformó de su rostro.

Kloé Kardashian

Recientemente Kloé fue severamente criticada por cambiar drásticamente la apariencia de su rostro y es que el aumento de sus labios fue tanto que parece que no los puede ni juntar. Lo que más enojó a sus fanáticos fue que negara el haberse intervenido.

John Travolta

El icónico actor de "Pulp Fiction" y "Grease", de 67 años, generó muchas críticas en 2016, tras participar en la miniserie ´The People v OJ Simpson´, en la que hizo el papel del abogado Robert Shapiro.

Según Infobae, sus dos cejas muy tupidas y arqueadas, un bronceado intenso y una brillante frente apretada fueron motivo de críticas en redes sociales.

"¿Es ese John Travolta o simplemente alguien parecido con un botox aterrador?", "¿Qué le ha ocurrido a John Travolta? ¡Está hecho de plástico!", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Por otro lado, el cirujano plástico Miles Berry explicó ante medios locales que "la única diferencia real son los párpados inferiores, y sospecho que puede haber tenido una blefaroplastia en los últimos años. Él tenía los músculos periorbitales más llamativos y algunas arrugas, pero la cirugía se ha realizado correctamente".

SYLVESTER STALLONE

De acuerdo con el diario español ´ABC´, el actor de ´Rocky´ ha recurrido varias veces a los procedimientos estéticos, tanto así, que se ha afirmado que el bótox y los esteroides han deformado notablemente su rostro.

El medio mencionado informó que la madre de Stallone, de 75 años, tuvo dificultades en el parto y, por esta razón, su hijo sufrió de cierta rigidez en sus labios, lengua y barbilla. Esta podría ser la razón de su gusto por los arreglos estéticos.