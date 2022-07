El cáncer es una enfermedad que en muchos de los casos es curable si se detecta en etapas tempranas. Lamentablemente, eso no ocurrió con algunos famosos, quienes como Fernando del Solar lucharon contra este padecimiento y no lograron ganar la batalla.

Este jueves se dio a conocer la muerte del actor y conductor Fernando del Solar, quien murió a la edad de 49 años, tras haber librado una larga batalla contra el cáncer desde 2012.

Así como él, otros famosos nacionales e internacionales se enfrentaron a esta enfermedad, pero lamentablemente no lograron recuperarse, como George Harrison, Cantinflas y Pau Donés, por mencionar algunos.





Siempre sonriente y alegre, así es como será recordado el conductor argentino Fernando del Solar, quien murió este jueves. Su exitosa carrera en la televisión se vio frenada en 2012, cuando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

Durante años, Del Solar enfrentó esta enfermedad y aunque todo indicaba que ya se había recuperado, en las últimas semanas volvió a presentar complicaciones de salud.

En la carrera de Del Solar destaca su trabajo en los programas Venga la Alegría, Sexos en Guerra, Gánale al Chef e Insomnia.





Cantante, guitarrista, compositor y miembro de la emblemática banda The Beatles, George Harrison es uno de los personajes que ha marcado la historia de la música a nivel mundial.

Sin embargo, el 29 de noviembre de 2001 falleció a causa de cáncer de pulmón, a los 58 años de edad y sus cenizas fueron esparcidas en el río Ganges.

Canciones como While my guitar gently weeps y Here comes the sun marcaron parte de su carrera con The Beatles, a lado de Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr.

Mientras que su carrera solista es recordada por Got my mind set on you, My sweet lord y All things must pass, sólo por mencionar algunas.

David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, es uno de los grandes íconos de la música y lamentablemente el cáncer también le arrebató la vida.

Bowie falleció el 10 de enero de 2016, cuando tenía 69 años de edad, debido al cáncer de hígado contra el que luchó por un largo periodo.

Entre su larga lista de canciones resaltan Heroes, Starman, Space oddity y Let´s dance.

La influencia del músico británico sigue presente a seis años de su muerte, ya que incluso acaban de lanzar a la venta una muñeca Barbie inspirada en él, con la réplica del traje azul que usó para el video Life on Mars.

Pau Donés

El cáncer se ha llevado a muchos músicos que marcaron la pauta con su arte y uno de ellos es Pau Donés, cantante, guitarrista y compositor de la banda española Jarabe de Palo.

El músico español tenía 54 años de edad cuando perdió la batalla contra el cáncer. En 2015 le diagnosticaron cáncer de colon y dos años después se enfrentó a un tumor en el peritoneo.

Pau Donés falleció el 9 de junio de 2020 y siguió componiendo casi hasta el último momento de su vida. Una de sus canciones más famosas es La flaca, que llevó al éxito a Jarabe de Palo en 1996.

La gata bajo la lluvia, Como tu mujer y éxitos que alcanzó de la mano con Juan Gabriel como Amor Eterno y Déjame vivir marcaron la exitosa carrera de la cantante española Rocío Durcal.

El 25 de marzo de 2006, a la edad de 61 años, Durcal perdió la batalla que libró durante varios años contra el cáncer. La lucha comenzó en 2001, cuando fue diagnosticada con cáncer en la matriz, por el que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, la enfermedad regresó en 2004, sólo que en el pulmón, por lo que tuvo que tomar quimioterapia.

Edith González

Una de las actrices mexicanas que enfrentó al cáncer fue Edith González, quien en 2016 recibió la noticia de que tenía cáncer de ovario, que la llevó a someterse a diversos tratamientos.

Lamentablemente, el diagnóstico llegó tarde para la actriz de Aventurera y Corazón Salvaje, pues su cáncer ya estaba muy avanzado y aunque le pronosticaron cinco años de vida, falleció antes, el 13 de junio de 2019.

Uno de los actores emblemáticos del Cine de Oro en México es Cantinflas, quien falleció el 20 de abril de 1993.

El comediante, quien en realidad se llamaba Mario Moreno, murió a los 81 años de edad a consecuencia del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado mes y medio antes.

MRV