¿Pocos famosos? No, no son pocas las celebridades que han tenido dificultades con el fisco. Y es que ni la fama ni el dinero han podido salvar a muchos famosos de meterse en problemas de fraude al fisco.

Desde cantantes, conductores de televisión y hasta personajes del mundo deportivo, ahora con la noticia de que Shakira entrará a juicio por supuesto fraude fiscal, repasamos una lista de los famosos que han tenido o siguen teniendo problemas por evasión fiscal.

Belinda

Ni qué decir cuando hasta el mismo presidente confirmó lo que supuestamente era un rumor el año pasado.

Después de romper con el cantante Christian Nodal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le atribuyó un adeudo fiscal por siete millones doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos.

Para junio de este año, medios reportaron que la intérprete mexicana podría ser sometida a un embargo y perder varios de sus bienes acumulados.

'El Piojo' Herrera

El ex director técnico de la selección mexicana debía 700,000 pesos para el 2014, suma que fue creciendo con los años. Para 2021, Miguel Herrera llegó a un acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación para regularizar su situación fiscal.

¿Cuál fue el acuerdo? El 'piojo' debía cubrir un pago reparatorio por 1 millón 622,496 pesos y la publicación de un mensaje en un medio de circulación nacional para motivar a la población a pagar sus impuestos.

Juan Gabriel

´El Divo de Juárez´, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 por evasión fiscal.

Al Juan Gabriel se le acusó por evasión fiscal debido a los problemas que tenía, desde 1998, con la Secretaría de Hacienda.

Para fortuna del intérprete de 'Se me olvidó otra vez', fue liberado al siguiente día del penal de Ciudad Juárez, tras pagar una fianza de 4.1 millones de pesos, tras ocho horas de aprehensión.

Laura Bozzo

La conductora peruana pasó el año pasado en torno de posibles irregularidades fiscales con el SAT. Bozzo había cometido un delito fiscal que sobrepasaba los 12 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el SAT, con el que pretendía garantizar el cumplimiento de una adeudo por 13,769 millones de pesos.

Tanto fue el problema que autoridades mexicanas solicitaran a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) girara una ficha roja contra la presentadora, hasta que en noviembre de 2021, un juez federal suspendió la orden de captura contra la presentadora luego de que ella interpuso un amparo para evitar ser detenida.

Y no, no fue la primera vez, pues en 2018 también fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos, al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en el 2012.

Inés Gómez Mont

La conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez estaban en la mira del SAT desde 2018. ¿Y por qué? Se les señalaba de evasión fiscal, pero ese mismo año Gómez Mont pidió un acuerdo reparatorio y pagó cerca de 11 millones de pesos por concepto de "contribuciones federales".

Para 2019, con el caso a cargo del Ministerio Público Federal, detallaron que "el daño sufrido por la hacienda pública no fue cubierto en su totalidad" y se dictaminó que aún restaban 2 millones 604,537 pesos, suma que la presentadora pagó.

La historia no acabó ahí, en octubre de 2021, Gómez Mont fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita junto a su esposo. Ahora la acusaban de haber recibido 3,000 millones de pesos y de pertenecer a la delincuencia organizada.

La Interpol emitió la ficha roja para la búsqueda, siendo buscados en los más de 195 países que abarca la Interpol.

Alfredo Adame

El conductor y excandidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), ha tenido diversos problemas con el fisco. Uno de los más recientes ocurrió en junio del año pasado cuando un juez vinculó a proceso al actor por un delito relacionado con la omisión de la notificado de cambio de domicilio fiscal al SAT.

En 2019 se dio a conocer que el SAT buscaba cobrarle un crédito fiscal de 8 millones de pesos de un adeudo que arrastraba desde abril de 2016.

Para el año 2007, Adame fue declarado formalmente preso como presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada, sin embargo, la resolución fue que el actor enfrentará el juicio en libertad, bajo las reservas de ley.

Cristiano Ronaldo

El 'bicho' fue sentenciado a pagar $21 millones y 23 meses de cárcel. ¿Las razones? El portugués fue encontrado culpable de un delito de evasión fiscal entre los años 2011 y 2014, cuando jugaba en el Real Madrid.

La calma al futbolista llegó cuando la pena de 23 meses de cárcel fue suspendida, esto porque en España las penas de menos de dos años para individuos sin antecedentes penales suelen ser permutadas por una libertad condicional.

Paulina Rubio

La 'Chica Dorada' acumulaba desde 2002 una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que sumaba casi $2.000 millones. Esto provocó el embargo de sus cuentas, después de que el tribunal federal denegara la impugnación de ejecución de un crédito fiscal que debe desde hace cuatro años.

Y no solo eso, pues en Estados Unidos tuvo problemas por no declarar sus impuestos en 2010 y 2011. Por esta omisión, el Servicio de Impuestos Interno (IRS, por sus siglas en inglés) presentó dos embargos fiscales a las propiedades de la cantante.

Marc Anthony

El cantante puertorriqueño tuvo líos tributarios en Nueva York en 2010, por facturas de impuestos atrasados por una propiedad en Long Island.

La deuda tenía una suma de más de US$2,8 millones, además, en 2007 el cantante enfrentó cargos por no declarar impuestos entre 2000 y 2004 sobre ganancias que sumaban cerca de US$15,5 millones.

Lupita D´Alessio

Detenida luego de no haber declarado sus ingresos de forma correcta, fue notificada por Hacienda y posteriormente encarcelada.

El 6 de mayo de 1993, D´Alessio exclamó "¡La hice!", luego de salir del Reclusorio Femenil Oriente, donde estuvo "enjaulada" durante 15 días.

Paquita la del Barrio

Francisca Viveros Barradas llegó a la cárcel en 2006 por problemas fiscales. La cante estuvo 17 de horas en el penal de Santa Martha Acatitla bajo la acusación de fraude fiscal por el supuesto adeudo de 1.5 millones de pesos.

Tras salir de prisión, Paquita la del Barrio grabó tres spots de radio para la SHCP de manera gratuita, cuyas letras invitaban a los contribuyentes a pagar sus obligaciones a ritmo de la música de sus éxitos.

aemz