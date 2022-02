Facundo revela cómo surgió su personaje de "Jaime Duende"

Una de las personalidades más famosas de la farándula mexicana es Facundo, conductor de televisión que saltó a la fama a principios de los 2000 por su programa "Incógnito" y sus divertidos personajes, a casi dos décadas de su show de televisión el comediante cuenta cómo surgió su personaje más popular.

Facundo estuvo como invitado en el programa de YouTube del comentarista deportivo Toño de Valdés, en donde habló de su carrera artística y recordó lo difícil que fue hacerse de un nombre en la industria de la televisión mexicana.

"Incógnito" y "Tour Nocturno" eran programas que hacerlos me divertía mucho pero estar grabando en la calle es súper rifado, no sabes ni si quiera si vas a comer, si vas a llegar a tu casa entero. Yo creo que una vez al mes me pasaba un incidente: me golpeaban, me encerraban o tenía que salir huyendo... pasaba algo que decía ´chale maldita chamba´, contó Facundo.

Además de su carisma y su lado aventurero e irreverente, Facundo ganó popularidad gracias a sus personajes como Jaime Duenre, el menonita "que vendía quesos" y su famosa frase "Que lo hagan ellas". El conductor de televisión recordó como nacieron esas ideas.

En ese entonces, al no haber redes, más allá de medir el rating en el minuto a minuto, yo lo medía en la calle, era de acuerdo a lo que me platicaba la gente. (...) En las juntas llegaba y decía: 'A la gente le encantó ese personaje, sigamos haciendo eso o hagamos algo parecido', contó el conductor.

También señaló que en ese entonces contaba con un equipo "muy horizontal, todo mundo opinaba y entraba a las juntas creativas, no era de ´Yo soy un genio´, sino que salían de todas partes".

El personaje de Jaime Duende "se le ocurrió a Pepe Espinosa Pilinga, por un episodio que tuvo en una graduación de su escuela donde un papá se puso borracho y empezó a agredir a su esposa, entonces otro güey le dijo: 'No le puedes hablar así a una mujer' y se madrearon".

Nos contó esa historia y dijimos: 'Está cagado hacer un personaje así', un güey buena onda que se pone borracho y termina malacopeando. De ahí salió el Duende, agregó Facundo.

Luego, explicó el origen del menonita que vendía quesos: "Era de Armando, el que era nuestro jefe de locación. Un día me dijo: 'Eres como menonita, te pones un overol y no necesitas ni disfraz'. Así salían., de todo mundo".

Por último, Facundo reveló que la sección Que lo hagan ellas surgió porque "Pepe quería tirar un muro de su casa y pintar una pared. Dijimos 'Inventemos una sección donde venga un escuadrón y te arregle tus cosas'. Fue para cobrarle a Televisa una remodelación de su casa, pero en rating le fue bien a la sección y se quedó".





(Aline Núñez)