Ezra Miller es acusado de presunto robo en Vermont. De acuerdo con un reporte de la Policía Estatal de Vermont, se notificó una queja por robo a una residencia en County Road en Stamford el pasado 1 de mayo a las 5:55 de la tarde.

EZRA MILLER ES ACUSADO DE PRESUNTO ROBO EN VERMONT

Cuando la policía comenzó su investigación, descubrió que varias botellas de alcohol habían sido robadas mientras los dueños de la residencia estaban fuera. Las autoridades comenzaron a entrevistar personas y testigos, y revisaron los videos de vigilancia de las casas aledañas, dando con Ezra Miller, principal sospechoso de robo en una vivienda desocupada.

Con todas esas pruebas, se emitió una cita por parte de la Policía Estatal de Vermont, quien contactó el pasado domingo 7 de agosto por la noche al actor, para que comparezca ante la Corte Suprema de Vermont el próximo 26 de septiembre por la mañana.

"CHABELO" SORPRENDE AL APARECER EN REDES SOCIALES

"THE FLASH" SIGUE EN PIE

A pesar de los problemas, Ezra Miller sigue siendo contemplado para protagonizar la película "The Flash" en 2023, pero de seguir así, podrían cambiarlo por otro actor. En un tiempo se habló del actor Dylan O´Brien, pero en la primera semana de agosto, el CEO de Warner Bros. David Zaslav, señaló que "The Flash" seguía en pie para estrenarse el 23 de junio de 2023 y no se mencionó en ningún momento el cambio de actor.

"Hemos visto ´The Flash´, ´Black Adam´ y ´Shazam 2´. Estamos muy emocionados por ellas. Las hemos visto. Creemos que son maravillosas, y también pensamos que podemos mejorarlas", señaló Zaslav.

LOS ESCÁNDALOS DE EZRA MILLER

Los escándalos de Ezra Miller comenzaron en 2020, cuando fue captado ahorcando a una fan en Islandia. Y en 2022 ha protagonizado varios episodios desafortunados, desde los ataques a civiles en Hawaii, alteraciones del orden público, acusaciones de poner en peligro a menores de edad o portación de armas.

"LA CASA DE LOS FAMOSOS", ¿QUIÉN GANÓ LA SEGUNDA TEMPORADA?

(Lérida Cabello)