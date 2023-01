Sam Smith reveló que solía ser un ferviente usuario de las aplicaciones de citas sin embargo sus cuentas fueron canceladas de ser consideradas supuestamente "Fake" por las propias plataformas.

Uno de los cantantes más exitosos y ricos alrededor del mundo no logró tener éxito con sus ligues, en una plática con el ET Canadá, aseguró que ya no tiene cuentas en estos sitios, pues llegaron a pensar que se trataba de un farsante.

"Hice Tinder una vez; creo que me echaron, y también me echaron de Hinge porque pensaron que no era yo", reveló Sam.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante se queja de las aplicaciones de cita. En una charla con Andy Cohen, Smith también contó que lo habían echado de Hinge y en su momento, la app le pidió una disculpa pública y le ofreció verificar su perfil si quería darle una segunda oportunidad.

El intérprete de "Unholy" explicó que, a pesar de que estas aplicaciones suelen contar con un proceso de verificación de perfil, ninguna se tomó la molestia de realmente hacerlo, por lo que decidió no volver a probar suerte con ninguna de ellas.

La nueva pareja

A pesar de todo, el interprete de "Latch" ya no tendrá que hacer usó de las apps, puesto que desde hace unas semanas está siendo vinculado sentimentalmente con el diseñador Christian Cowan.

El pasado lunes 16 de enero, los rumores comenzaron a circular luego de que el cantante fuera captado por los paparazzi teniendo muestras de afecto públicas con Cowan mientras paseaban por las calles de Nueva York.

Lo que más llamó la atención es que en repetidas ocasiones, Smith le dio besos en la cabeza al diseñador de 25 años.

Incluso, hace un mes aparecieron en fotos junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La supuesta pareja formó parte de la firma de la Ley de Respeto al Matrimonio que tuvo lugar en la Casa Blanca.

aemz