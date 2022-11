Hace unos días, los organizadores del "2000´s Pop Tour" anunciaron que Belinda se uniría como invitada especial al show, hecho que emocionó a muchos de sus fans, pero esta noticia no le hizo mucha gracia a Paty Cantú, quien al parecer tiene una rivalidad con la ex de Christian Nodal.

En el programa "Ventaneando" contaron que Paty condicionó a Ari Borovoy, productor del espectáculo para no compartir camerino, ni escenario con Belinda en los 2000´s Pop Tour, que estará como invitada especial el 4 y 17 de noviembre en Monterrey y en la CDMX.

¿HAY RIVALIDAD ENTRE BELINDA Y PATY CANTÚ? ESTO SE SABE

Fue el mismo Ari Borovoy, quien desmintió que haya una rivalidad entre Belinda y Paty Cantú, y aseguró que roso es producto de las redes sociales.

"Paty ha tenido algunos momentos complicados, pero ella es una mujer entera, talentosa, es una mujer de la que jamás le he escuchado una mala palabra, de nadie (del Tour) absolutamente de nadie, pero me parece que las redes sociales hacen de las suyas".

Borovoy aclaró si es verdad que Belinda pidió un contrato "millonario" para ser parte del "2000´s Pop Tour".

"Siempre lo he dicho, cada artista tiene diferentes necesidades y mientras sea posible Bobo Producciones va a tratar de complacerlos porque queremos que den su mejor versión en el escenario y la gente salga muy contenta, no es nada que te pueda revelar, pero todo lo que pase con Belinda y con el tour lo van a ver este viernes 4 de noviembre".

PATY CANTÚ RESPONDE SOBRE SU RIVALIDAD CON BELINDA

Por su parte, Paty Cantú desmintió este rumor de su supuesta rivalidad con Belinda con un tuit, y pidió a la gente que mejor inventen chismes de cosas positivas.

"Si van a inventar algo, mejor invéntense chismes de posibles duetos que planten esas ideas positivas en nosotras y en la gente y refuercen el power de las mujeres mexicanas en la vida y en la música. Buenas noches".

Y agregó: "No tengo más que respeto y admiración por el talento de mis compañeras artistas. Cada uno aportamos algo distinto a nuestro arte y esto es como respuesta y consecuencia de lo que vivimos de manera personal. Lo demás que se topen por ahí, es clikbait. We are all queens!".

(Lérida Cabello)