A pesar de tener todo listo para la final de Survivior y el estreno de Exatlón que se transmiten por Azteca UNO, el viernes 23 y lunes 26 de septiembre respectivamente en República Dominicana, el Director General de Contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega determinó junto con el productor de estos realitys, David Limón, que la prioridad era apoyar a los Dominicanos luego de que el huracán Fiona pasó por la isla arrasando con todo lo que había en su camino.

Fiona causó daños catastróficos en la Dominicana y de categoría cuatro, se convirtió en categoría dos provocando fuertes lluvias, inundaciones, vientos de más de 200 kilómetros por hora, desplanzando a más de 800 personas, viviendas dañadas dejando a más de 12 mil personas sin servicio eléctrico.

Apenas David Limón, el productor, informó sobre los sucedido a los directivos de Azteca, estos determinaron que más que terminar y estrenar los realitys, era imprescindible que se tomaran acciones inmediatas para apoyar a los damnificados.

"Para nuestra fortuna –dijo Limón- contamos con algunas reservas de viveres que utilizamos para los participantes de los realitys y nuestro Director, Adrián Ortega, nos dio la indicación de que lo aprovecháramos para la gente que la estaba pasando mal por el huracán".

Y es que República Dominicana se ha convertido en el segundo hogar de más de 200 personas que laboran para estos programas que son los favoritos de los televidentes mexicanos. Uno de ellos el conductor Antonio Rosique, que nos cuenta lo que vivieron al paso del huracán

-Yo ya tengo medio corazón Dominicano, este país me ha dado mucho, paso más meses aquí, que en la Ciudad de México. Uno va aprendiendo a querer esta tierra, a la gente, el ánimo que siempre tienen, sus ganas de trabajar. Es maravilloso y me entristece que estos días lo han pasado mal, la gente que trabaja con nosotros aquí están de pie, trabajando con una sonrisa, muchos perdieron algo en sus casas, se les inundó, se quedaron sin techo y siguen trabajando con un ánimo que muchos quisiéramos tener, a veces nos quejamos de tantas cosas y no vemos las verdaderas tragedias. Apenas llegamos el huracán nos pasó por encima, toda esta zona del este, se sintió feo, pasamos una noche dura, difícil, de angustia. A mi nunca me había pasado un huracán por encima y a mi esposa menos, si nos asustamos. Aquí seguimos tomando precauciones, guardando la calma, viendo el poder de la naturaleza y como es capaz de arrasar con lo que se encuentra, estamos bien contentos y con ganas de comenzar.

Será hasta el lunes 3 de octubre cuando se de inicio a la sexta temporada de Exatlón, mientras que la final de Survivor sera el viernes 30 de septiembre...

SOLO NUEVOS ATLETAS EN LA SEXTA TEMPORADA

-Una temporada que por ser la sexta, por dejar atrás cinco años de experiencias, es de evolución con puros atletas nuevos, frescos, que no conocen esta experiencia y que van a vivirla por primera vez. Eso creo que va a permitirles una gran capacidad de asombro a los espectadores, qué haya muchas emociones alrededor. Los nuevos jóvenes vienen con muchos ánimos...

A lo largo de estos años Toño Rosique no solo ha cambiado de vida profesional, también su vida personal pues se casó. ¿Ha sido fácil para tu esposa no vivir en México?

-Este proyecto no sería lo que es, si no lo hago en familia. Michelle es una parte fundamental de este proyecto, mano derecha y mano izquierda, es parte de este equipo de producción no solamente el apoyo logístico sino también moral como pareja. Tiene la visión y la sensibilidad para que yo pueda entender cuál es la temperatura del público, me ayuda muchísimo desde a escribir discursos, a encontrar temáticas y la verdad es que sin ella esto sería muy distinto.Todo en pareja lo podemos resolver.

SOLO NUEVOS PARTICIPANTES

Se volvió una costumbre que en los anteriores Exatlones regresaran participantes de años anteriores, lo que llegó a ser repetitivo. Sin embargo, Rosique explica...

-Nos va a venir muy bien tener participantes nuevos, que no conozcan esta aventura y que vengan a vivirla por primera vez. Traigo un medallista olímpico como Germán Sánchez, a Erick Castillo que es uno de los mejores clavadistas de México en los últimos 15 años. A Yann Lobito un grande del Parkour. Atletas de waterpolo, karatecas y boxeadoras. Eso le va a dar matices diferentes a la temporada.

Y otro de los cambios que llamaran la atención del público televidente...

-La principal revolución es la nueva fortaleza que ya no le voy a llamar así, es un "Chalet Inteligente" en donde vas a poder escuchar mejor, ver mejor a los participantes y tenerlos 24/7 conviviendo, obligados a hacer trabajo en equipo y apenas separados por un muro donde estará el campamento que ahora es una especie de barraca metálica muy incómoda, donde van a poder escuchar de los dos lados lo que está pasando un nuevo hábitat que va a sorprender.

En la Fortaleza van a tener todas las comodidades y que solo va a estar separada de un contenedor donde estará el campamento en el que apenas tendrán lo básico para sobrevivir y tendrán que lavar su ropa, hacer su comida, mientras que alcanzan a ver las comodidades de quienes los logren vencer.

Nuevas sorpresas que con el estilo único y peculiar de Antonio Rosique hará de esta sexta temporada algo muy especial.

LOS INCONVENIENTES DEL CLIMA

Desde sus inicios los programas de Exatlón, Survivor, La Isla, han estado a cargo de David Limón, productor ya con amplia experiencia que nos cuenta cuanta cuales son

los principales preoblemas a los que se enfrentan:

-Principalmente el clima nos juega chueco, de pronto hace frío, hace calor, llueve. Nuestro objetivo siempre es dar siempre el mejor contenido y que los participantes estén bien, por que luego vienen lesiones que hacen más complicado. La producción debe de estar parada frente al sol, insolase, trasladar un equipo con 14 o 15 cámaras, el montaje de los juevos y cuando nos toca ir a una isla cercana trasladar todo el equipo en lanchas. Además debemos cuidar horarios, pues hay tiempos que no podemos usar determinadas cosas uy lugares por la seguridad del equipo de producción.

Les lleva un día completo y más de 120 personas la realización de un capítulo. Los circuitos también serán completamente nuevos que atraerán la atención de quienes conocen el Exatlón.

