Said Pichardo, cuyo nombre artístico es Said P., es un exponente del género urbano, que se dio a conocer gracias a que tuvo una relación sentimental con la actriz Livia Brito.

Recientemente participó en la telenovela "Mi fortuna es amarte" de Televisa, dando vida al personaje de "El Sinba", en la música ganó cierta notoriedad con los temas de reggaetón "Coqueta" y "Pasaje sin rumbo", también formó parte del reality show "Guerreros 2020"

¿QUIÉN ES SAID PICHARDO, EX NOVIO DE LIVIA BRITO?

La tarde de este lunes 20 de febrero se dio a conocer la detención de Said Pichardo, ex novio de la actriz Livia Brito, con diez millones de pesos, dólares, armas largas y drogas.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en Jardines del Pedregal a Said N, con 10 MDP y 50 mil USD, además de un coche de lujo y motos. Andaba en la farándula y se jactaba de ser representante de aristas", informó Antonio Nieto, periodista de N+ a través de Twitter.

Y agregó que los vecinos lo delataron por hacer fiestas cada fin de semana, las cuales duraban hasta dos días.

¿CUÁNDO FUERON NOVIOS LIVIA BRITO Y SAID PICHARDO?

En 2016, Livia Brito presumía su amor junto al reggaetonero y hasta abrieron juntos un canal de YouTube donde compartían aspectos y anécdotas de su relación. Se dijo que la actriz estaba tan enamorada del músico que fue ella quien le pidió matrimonio luego de tres años de relación, pero a los pocos meses el noviazgo llegó a su fin, pues ella decidió terminarlo por supuestos rumores de infidelidad con otros hombres.

Tras su rompimiento, Said se enfocó en la música y en agosto de 2020, lanzó el tema "Ahora que te fuiste", inspirado en su romance con la actriz, a quien se refería como "tóxica".

"Es un himno a la soltería. La escribí justo porque yo terminé una relación tóxica y entonces me volví muy feliz, ósea de repente me desperté, pensé y dije: ´Ya no necesito a esa persona, estoy feliz, ya no tiene a alguien que te esté chingando", declaró.

Después participó en el programa "Guerreros 2020", donde formó parte del equipo de "Las Cobras", dando muestras de su habilidad a las pruebas de resistencia física. A esto siguió que fuera señalado por Raúl, sobrino del actor Eduardo Capetillo de haber sido golpeado por él y otros dos participantes del reality show antes mencionado en una cantina dentro del centro comercial Plaza Artz Pedregal.

(Lérida Cabello)