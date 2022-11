A través de redes sociales la ex pareja de Nicky Jam generó controversia en redes sociales después de que saliera a la luz un video en el que se le ve pidiendo a una supuesta bruja que su ex novio no dejará de pensarla.

Nicky Jam y Aleska Génesis mantuvieron una relación amorosa por siete meses, el cual duró de septiembre del año pasado a abril de 2022.

La ex pareja presumía su amor a través de las redes sociales y compartían mensajes cariñosos en Instagram.

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir... Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", decía la supuesta bruja.



Aleska responde

El video que circuló por redes sociales, acusan que fue difundido por el empresario Miguel Mawad, ex pareja de la modelo venezolana.

Sin embargo, la polémica llegó hasta oídos de Aleska quien respondió:

"Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas", expresó Aleska.



¿Qué dijo Nicky Jam al respecto?

El artista quien fue bombardeado en Instagram por sus seguidores sobre como Aleska recibió consejos, recetas y hasta pócimas que ayudarían a que regresara con el cantante.

"Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo", escribió junto a un clip en el que aparece un hombre burlándose.

De acuerdo con información presentada en el programa 'En casa con Telemundo', el presentador Carlos Adyan, una amiga de Aleska la habría convencido para hacerle brujería a Nicky Jam.

aemz