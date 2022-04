Ex médico de Johnny Depp declaró acerca de las adicciones del actor

Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierten en un monstruo, mi madre solía pedirme que fuera a buscar sus ´píldoras nerviosas´ y creo que tenía alrededor de 11 años cuando me di cuenta de que las ´píldoras nerviosas´ estaban calmando sus nervios, así que le traje sus píldoras nerviosas y tomé una y todo comenzó.