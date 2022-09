Mucho se ha especulado sobre el accidente que sufrió hace unas semanas Eugenio Derbez, lo primero que se dijo fue que se cayó de un juego virtual, luego que sufrió un infarto, y ahora se especula que tuvo una pelea con su hijo Vadhir.

Alessandra Rosaldo solo publicó un comunicado en el que informó que Eugenio había tenido un accidente, y que las lesiones que sufrió eran delicadas, por lo que tendría que ser operado y que su proceso de recuperación sería largo y difícil; mientras que sus hijos, Vadhir y Aislin no han hecho declaraciones al respecto, y José Eduardo dice que no sabe mucho, porque todo lo han mantenido en secreto y nada le comunican.

¿EUGENIO DERBEZ Y VADHIR SE ENFRENTARON A GOLPES? ESTO SABE JOSÉ EDUARDO

En redes sociales circula la versión de que el accidente de Eugenio Derbez no fue producto de un juego virtual, sino que el comediante se enfrentó a golpes con Vadhir, lo que derivó en la fractura de hombro que le tomará por lo menos unos seis meses de recuperación.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, José Eduardo Derbez habló sobre esta polémica que envuelve a su papá y a su medio hermano, pues se han mantenido muy herméticos con la información del accidente.

"Él ya salió dando una explicación en un en vivo y apenas ayer hablé con él, va muy bien. Estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con todo este tipo de cosas y cuando nos empiezan a hablar de cosas médicas nos mareamos y así", expresó José Eduardo.

Y agregó que se dicen muchas cosas sobre lo que le pasó a su papá que si chocó, que si su medio hermano le pegó, que si se cayó, pero prefiere no prestar atención a los chimes, y confiar en lo que relató su papá en un video.

"De repente me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón y son cosas que pues ni al caso. Confío en lo que dijo mi papá y no quiero prestar atención a los chimes. Del accidente, pues yo no estuve ahí, pero lo que explicó es que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual, yo lo he hecho una vez y es algo que está peligrosón", concluyó.

(Lérida Cabello)