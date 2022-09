EUGENIO DERBEZ ¿SUFRIÓ INFARTO? ESTO SE SABE

Hace unos días, Eugenio Derbez encendió las alertas, luego de que su esposa Alessandra Rosaldo, dio a conocer que tuvo un accidente, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero no dio más detalles al respecto.

En su primer comunicado del 29 de agosto, Alessandra informó que el comediante tuvo lesiones delicadas "que no comprometen su salud" y agregó que el proceso de recuperación será largo y difícil.

"Deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

Y en un segundo comunicado que publicó ayer 31 de agosto en sus redes sociales, reveló que, después de una larga y complicada cirugía, el actor se está recuperando y que a partir de empieza su recuperación.

Debido a que la familia de Eugenio ha sido hermética sobre el accidente que sufrió, trascendió que el comediante no sufrió una caída en un visor de realidad virtual, sino un infarto.

"Hasta el día de ayer no estaba en esa sección (traumatología). Se rumora que pueden ser temas del corazón, hablemos de infarto, hablemos de situaciones ya más extremas. Hasta ahorita no se ha dado una claridad, no hay nadie que nos pueda aclarar esta situación, entonces, es todo un misterio", expresó el reportero a Pierre Rojas a "Chisme no Like".

La última información sobre el estado de salud de salud de Derbez fue publicada en sus historias de Instagram.

"A nombre de Eugenio agradecemos todas sus muestras de cariño. Él en este momento está sedado, por lo que no ha podido leer sus mensajes, pero en su momento, cuando sea prudente para su salud, podrá empezar a leerlos y contestar".

(Lérida Cabello)