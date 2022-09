Después de 10 años, Eugenio Derbez regresa a la comedia televisiva con "They Came At Night", inspirada en la versión española "Drácula" de los años 30.

"Hace más de diez años que no trabajo en una comedia televisiva en español y estaba buscando algo realmente especial para volver", expresó Derbez en un comunicado a un medio estadounidense.

ADAM LEVINE, ¿LE FUE INFIEL A SU ESPOSA? ESTO SE SABE

EUGENIO DERBEZ SE CONVERTIRÁ EN UN "DRÁCULA" DE LOS AÑOS 30

Aunque el comediante se recupera de una complicada operación en el hombro, el trabajo no termina para él, pues ya se confirmó cuál es su nuevo proyecto de la mano de la compañía 3Pas Studios y TelevisaUnivision gracias a la serie de comedia "They Came At Night", que será transmitida en la plataforma de streaming VIX+.

"Esta historia realmente me llamó la atención porque cuenta la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y condiciones más difíciles. También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión en español, el Hollywood de los años 30, pero como en todos los momentos de la historia de EE.UU., los latinos estaban allí y hacían su parte, aunque la historia los olvidara, Y por supuesto, da mucho humor", reveló el comediante.

"Drácula" está basada en hechos reales y ofrece una mirada detrás del telón del grupo de creativos que produjeron la versión española de 1930, la cual fue grabada durante la noche, mientras Bela Lugosi rodaba durante el día en los estudios de Universal.

La comedia creada y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher fue anunciada en el medio estadounidense The Deadline, que aseguró que también será producida por Eugenio Derbez, junto con Ben Odell y Javier Williams.

Los servicios de producción de "They Came At Night" estarán a cargo de la compañía mexicana de servicios de producción de 3Pas Studios, Visceral.

¡HASTA LAS CHANCLAS! ASÍ CAPTAN A NODAL EN ESTADO DE EBRIEDAD EN LAS VEGAS

(Lérida Cabello)