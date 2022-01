Eugenio Derbez no quería ser papá: "Sentí que se me acabó el mundo"

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez reveló cuál fue su reacción al enterarse de que sería papá por primera vez, el comediante confesó que estaba muy asustado.

Eugenio Derbez pensó que su carrera se terminaría porque en aquella época no quería ser papá. El actor contó que solo tenía 23 años cuando la mamá de Aislinn le dijo que estaba embarazada.

Yo tenía 23 años, nos llevamos muy mal. Y cuando me dice ´estoy embarazada´, yo sentí que se me acabó el mundo. Dije ´mi carrera, mis sueños, hasta aquí llegaron´.

ASÍ FUE EL EMOTIVO HOMENAJE DE ELTON JOHN A SELENA QUINTANILLA

Eugenio Derbez reveló que entró en pánico al saber que tendría un bebé, las cosas con la mamá de Aislinn Derbez empeoraron y terminaron separándose.

Me apaniqué. Le dijo no quiero ser papá, ella me dijo ´vete, no quiero volverte a ver, yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti.

Yo no quiero tener un hijo, no quiero saber que hay un hijo mío por ahí, no quiero ser papá. Estaba aterrorizado, yo no quería ser papá, ella sí. Nos peleamos aun más, acabamos separados.

Derbez dijo que reanudó la relación con Gabriela Michel, sin embargo, las cosas no funcionaron. El comediante intentó hacerse cargo de su hija, pero en aquella época no tenía una buena solvencia económica porque todavía era estudiante.

BELINDA RECHAZÓ UN JUGOSO CONTRATO PORQUE EL ELENCO NO ESTABA A SU ALTURA

A pesar de que no quería ser papá, Eugenio Derbez aseguró que Aislinn Derbez ha sido su mejor maestra y lo más maravilloso que le ha pasado en la vida.

Eugenio Derbez contó que en la película "No se aceptan devoluciones" es un homenaje a Aislinn porque siempre se ha sentido culpable por haber intentado evadir su paternidad.

En la película No se aceptan devoluciones hay una frese: ´Eres lo mejor que no quería que me pasara´. Esa frase es mía, era una especie de homenaje a Aislinn, siempre me he sentido culpable y nunca se lo he ocultado, me agarró muy chavito y no sabía lo que era la paternidad.

Eugenio Derbez contó que para poder mantener a Aislinn tuvo que trabajar de limpiaparabrisas y como mesero.

(Ann Ventura)